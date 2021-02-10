女懲教主任疑不滿被調職　FB出文恐嚇高層「烏蠅明」 准守行為

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-02-10 13:48

一名女懲教高級主任於去年7月因不滿上級安排的崗位調動，在Facebook 登出帖文，以「烏蠅明」形容懲教署的高層，並出言恐嚇稱「千祈咪調走我啊，如果唔係我一定吊高你冚家」。貼文被一名懲教高級監督發現，並上報署方，最終報警處理。女懲教主任原被控一項刑事恐嚇罪，案件今（10日）在東區法院提訊，控方透露指獲悉被告患有焦慮症和躁鬱症等情緒問題，故允辯方申請撤銷控罪，並同意以1000元現金簽保守行為24個月處理本案，獲法庭批准。

女被告盧毅（50歲），任職懲教署高級主任，被控一項刑事恐嚇罪，指她在2020年7月23日恐嚇會使X人身受到損害，意圖使X 受驚。

被調離勵敬懲教所後發文

案情指，被告去年7月因工作關係在Facebook 發出一個貼文，言詞間被指涉及惡意指控署方的管理工作；署方展開內部調查後，擬定將被告從她原本當值的勵敬懲教所調離。未幾被告再次在Facebook 發文，稱「烏蠅明：收到風你密謀命令ex-po(IT) 發功喎，原來你想唔理我的要求。我放兩個禮拜大假，話你知，你千祈咪調走我啊，如果唔係我一定吊高你冚家」。

X擔心家人安危報警

貼文並附有一張水晶照片，被告並在貼文的留言指「肛塞，名牌Swarovski 製，用嚟塞住烏蠅個屎眼，希望佢不再屙瀾屎」。貼文被一名懲教高級監督發現並上報處方因而揭發事件，X則因擔心家人安危，最終決定報警處理；警方經調查後，於去年7月28日登門拘捕被告。

控方指，考慮到被告患有抑鬱症、焦慮症和躁鬱症，因此接納辯方建議，撤銷控罪並容許本案以簽保守行為的方式處理；主任裁判官錢禮遂令被告自簽現金1000元，並需承諾在24個月內不再干犯任何與暴力有關的罪行，以及需要繳付500元堂費。

案件編號：ESCC 306/2021