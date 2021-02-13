美麗都大廈確診者居低層　管理處呼籲居民做檢測　保安：封都無法

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-13 13:45

本港昨天大年初一（12日）新增24宗新冠肺炎確診個案，有約10宗初步確診。其中尖沙咀美麗都大廈有一宗確診個案。有報道引述消息指，美麗都大廈有2宗初步確診是內地偷渡來港人士，持有俗稱「行街紙」的擔保書，疑曾在本港工作。 管理處主管表示，確診者居於大廈低層單位，商住兩用的大廈有逾百間賓館，疫情下旅客減少，賓館亦有本地市民入住。有居民指，有賓館已暫止營業。

有報道引述消息指，有3宗初步確診是內地偷渡來港人士，持有「行街紙」，疑曾在本港工作。其中兩人居住尖沙咀美麗都大廈，另一人則住對面的華源大廈。兩宗初步確診加上一宗確診個案，美麗都大廈累計三人染疫。

大廈商場有雜貨店、找換店等，樓上單位主要為賓館和公司，亦有住宅，保安提醒住戶要做強制檢測。

大廈商場有雜貨店、找換店等，樓上單位主要為賓館和公司，亦有住宅。（陳家怡攝）

管理處主管謝先生表示，確診者居住大廈低層單位。他指，大廈商住兩用，有人在公司做生意、也有賓館的短期住客和長期住戶。大廈共700多個單位有逾百間賓館，疫情下旅客人流減少，以前內地遊客較多，現有本地市民入住。

他認為賓館追蹤住客或有困難，但管理處會盡力呼籲大廈內人士檢測。已完成檢測的他指，大廈四個出入口需有保安當值，會分批安排員工盡快檢測。他說，若政府要將大廈封區檢測都沒有辦法，目前規定收緊至有一宗或以上確診個案須強制檢測，屆時只好準備麵包果腹。

大廈商場有雜貨店、找換店等，樓上單位主要為賓館和公司，亦有住宅。（陳家怡攝）

從內地來港工作三年的池小姐為大廈居民，一度不清楚大廈是否要被圍封。她表示擔心疫情，但無法避免，她認為大廈衛生還好，但人流頗多，很難說感染源頭是來自哪裏。她指，每層都有賓館，不過大部分已關門，包括她住該層的兩家間賓館。她續指，通常見到的都是長期住戶，例如同層有10多個住戶，亦有外國人。

在大廈製衣工場工作和居住約40年的韋先生（右）今天隨即去檢測，擔心政府其後會圍封大廈。（陳家怡攝）

在大廈製衣工場工作和居住約40年的韋先生得知須強制檢測，今天隨即去檢驗。他表示，大廈不時有10多名外籍人士聚會飲酒。他說，天橋底和高尚住宅都有確診個案，難以預計，他擔心政府其後會圍封大廈。

在大廈零售工場上班的梁先生表示稍後會檢測，稱強制檢測只是小問題，困擾不大。（陳家怡攝）

在大廈零售工場上班的梁先生表示稍後會檢測，稱強制檢測只是小問題，困擾不大，亦覺得會較安心。他會和公司溝通，看看是否休息一天。他又指，疫情前賓館的內地客人較多。

《香港01》正向入境處和衞生署查詢。