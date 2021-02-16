疑踏錯油門停車場外撞斃途人　漁護署女助理囚10月　停牌5年

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-16 12:06

漁護署女合約農林助理，在屯門駕駛友人的私家車離開停車場時，疑因錯踏油門撞閘，撞斃一名正過路的男子。私家車去勢未止，衝前撞向一輛輕鐵才停下。女助理早前承認危險駕駛導致他人死亡罪，區域法院法官今(16日)判刑時指，考慮被告多年間獨力支撐家庭，事後亦感悔疚，加上她於案發後心理受創傷，最終判她監禁10個月，以及停牌5年。

女被告陳潔芳，48歲。她承認於2020年3月28日，在屯門大方街與大興邨停車場車輛出入口交界駕駛一輛私家車時，撞斃男子鄧錦榮（55歲）。

事主未使用天橋過路

法官判刑時指，本案的嚴重性屬最低程度，事主在案發時未有使用天橋過路。被告則有良好的駕駛紀錄，多年間獨力支撐家庭，事後亦感悔疚。法官亦考慮被告在案發後心理受創傷，因此酙量減刑，最終判她監禁10個月，以及停牌5年。

事主被撞上擋風玻璃再墮地

案情指，被告於案發日早上8時許，駕駛私家車離開停車場，惟私家車在出口失控撞閘，撞向正過路的事主，令事主撞到私家車的擋風玻璃再墮地。私家車繼續衝前，撞到正駛入站的輕鐵。事主送院後證實不治，而被告向警員表示，她案發時錯踏油門。

案件編號：DCCC 980/2020