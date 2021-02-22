文青必讀｜扭蛋藏迷你書　本地藝術家憑巧手證創作有價

撰文： 陳曉桐 最後更新日期： 2021-02-22 08:00

比掌心還要小的迷你書，有些人將之與普通書本比；不過迷你書《蛋誌》創辦人黃天盈（Tiana）認爲作品在排版、文字、深度上都無相題並論的必要，迷你書的精髓在於文字外版面呈現意義，能配合多種藝術元素，發揮空間比普通書更大。 雖然迷你書的風氣在香港風氣一般，但Tiana認為無必要催谷，迎合潮流反而會局限自己創作空間，而迷你書的價值在於手工藝，視乎大眾如何看待其意義。

喝一杯珍珠奶茶都要30元，你覺得珍珠奶茶的成本，還是我們手工的成本貴一點？ 《蛋誌》創辦人黃天盈

喝一杯珍珠奶茶都要30元，你覺得珍珠奶茶的成本，還是我們手工的成本貴一點？

一推開門，映入眼簾的斗室約200呎，門口左邊有數排靠牆書架，書本密密麻麻，題材由存在主義至兒童讀物皆有。左邊牆掛着迷你書架，放滿小如五元硬幣，亦有如八達通尺寸的迷你書，琳琅滿目。迷你書造工精細，隨手一揭就能一邊陪伴愛麗斯夢游仙境，一邊感受光滑紅色書皮包裝放在手心的質感，文字排版與則與普通書本無異。

除了書本，工作室不同角落塞滿了手作的原材料，僅有空間讓採訪隊放下相機腳架，不由得小心翼翼地坐下。

自小愛書的Tiana，在修畢碩士後順理成章成為書本藝術家，糅合繪畫製作迷你書。她於2012年創辦《蛋誌》，每兩個月出版八款迷你書，邀請本地藝術家親手製作，再以扭蛋形式隨機抽出一本，每本定價50元。

始終迷你書就是一件小小的事情，讓它安靜、低調就可以。 《蛋誌》創辦人黃天盈

「很多人以爲我做迷你書要打破書本的既定形象，其實迷你書歷史很長，已經出現超過1000年！」Tiana指以往的迷你書如袖珍本，有滿滿的文字，但近十年來迷你書的設計越來越豐富，有精品化的趨勢。她認爲，迷你書的精髓在於混合多種藝術形式表達意思，對比普通書更能突破只以文字表達的限制。但Tiana此時卻認真起來說：「我可以容許藝術家不加字，但我偏向迷你書有字。」或許是混合了愛書者和藝術家的執着，Tiana認爲迷你書的版面須由很多元素配合，才能呈現具有深度的作品，文字是其中之一，即使只得精境的一句詩、一個字，書本的形式都是成功的。

談到興高采烈之際，Tiana介紹兩本她最喜歡的自家作品，兩本也是五元大小。第一本迷你書的外觀參考了她的工具袋，揭開便有一張紙羅列了Tiana日常用的工具。「我特別喜歡留意人用什麽工具做書，純粹是工具使用上作個交流。」原來Tiana曾被日本扭蛋公司邀請製作迷你書扭蛋，以「香港」爲題，此爲首次「進軍」海外的作品。

第二本迷你書精美出新的層次，一個寫着「觀賞用」的托架，上面托着一個圓形的「金魚缸」，魚缸的外殼精美，以日本和紙包裝，而湛藍色的缸裏有一尾孤獨的金魚。拿走金魚缸，托架裏原來可以延伸出一張紙，穩穩地藏着一首詩。此迷你書的靈感出自日本電影《惡女花魁》，關於妓女的故事。電影裏只出現了一次金魚缸，卻令Tiana印象非常深刻。「金魚只可以觀賞用，一離開魚缸就什麽也不是。其實作爲藝術家，也曾經歷過一段拉扯時期。」她形容，人很容易被舒適圈困住，被表象矇騙，一踏出舒適圈就什麽也不是，人與金魚只是一線之差。

創辦人：珍珠奶茶都賣$30 迷你書物超所值

Tiana證明了迷你書也可以呈現深度，至於迷你書的意義又有多少人懂得欣賞？「聽到『迷你書很容易做』的說法，我只是一笑置之，其實視乎你如何看待它的價值。」她又指出，從文字編輯到印刷，以至人手釘裝、入扭蛋，準備迷你書的過程不比製件普通書輕鬆。她笑言，做了八年《蛋誌》從來聽到「賣得太平」，多於「賣得太貴」，Tiana更反問「喝一杯珍珠奶茶都要30元，你覺得珍珠奶茶的成本，還是我們手工的成本貴一點？若要計算，可能每個藝術家收到的錢連最低工資也沒有。」她再三強調，手作才是迷你書的意義，創意無價，藝術創作並非無償。

滿意現狀 未打算大量生產「發圍」

曾有讀者叫Tiana考慮透過工廠大量生產迷你書，並與連鎖便利店合作，便可增加迷你書的流動，但Tiana拒絕了這個提議。「我本來就不是想賺錢，而且手工藝本身就不能被工廠代替，工廠製作流程上當然方便很多，但已經失去了意義。」

雖然迷你書的風氣在香港不算主流，但Tiana認為無必要特意催谷，符合潮流反會局限自己的創作空間。而迷你書的價值已「講到口臭」，只視乎大眾如何看待其意義。她無奈地點出，迷你書在主流藝術「三不像」，於書本設計、文學或藝術間難以介定，但亦無需刻意為它定位。「我覺得它在慢慢成長，不會突然興起，慢慢來就可以。」迷你書能否自成一角，就等大家拭目以待。