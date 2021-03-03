油漆技工途經旺角涉藏鐵筆　官指未能證有非法意圖　裁罪名不成立

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-03 19:36

油漆工人在前年萬聖節在旺角被發現藏有兩枝鐵筆，被控管有物品圖損壞財物，工人否認指控，案件早前經審理後，今（3日）於西九龍裁判法院裁決。裁判官劉淑嫻指被告持有的鐵筆以報紙和膠紙包好，案發地點附近亦沒有發生非法事件，未能證明被告管有鐵筆作非法意圖，最後裁定被告罪名不成立，當庭釋放。

被告曾進威，21歲，油漆技工，持有殘疾人士登記證，為智障人士。他被控一項管有任何物品意圖摧毀或損壞財物罪，指他於2019年10月31日，在旺角道與上海街交界管有兩支鐵筆，他否認指控。

控方指當晚太子站有831事件相關的示威活動，被告手持長形物件途經現場，並穿上黑色衫褲，裝束和示威者相若，警員認為他有可疑，遂喝停他，被告卻逃走，最後遭警員截停，他持有的鐵筆亦掉在腳旁。被告沒有回答警員當時正在做甚麼，及鐵筆有甚麼用途。

辯方證人作供表示，被告早前向他借用兩支鐵筆來拆櫥櫃，案發當天打算在新填地街一間餐廳向他歸還鐵筆。辯方指，被告背包所搜出的手袖和頭套等，是被告在髮廊工作時使用。

裁判官劉淑嫻指鐵筆以報紙和膠紙包妥，報紙從未拆開，認為是在出門前包裹好，案發附近沒有發生非法事件，未能證明被告管有鐵筆作非法用途。裁判官亦提到，不排除被告因其背景在警員喝止時受驚而奔跑，故裁定她罪名不成立。

案件編號：WKCC897/2020