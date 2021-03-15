將軍澳醫院引入混合實境儀器　全方位3D檢視器官　提高手術精準度

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-15 00:01

5G科技應用能提升手術效率。將軍澳醫院今年2月進行為期半年的試行計劃，引入嶄新混合實境 (Mixed Reality, MR)儀器，醫生戴上顯示器後，可以檢視病人的3D斷層掃描，全方位觀察骨骼及器官等，更可將影像重疊病人身上，方便找出手術位置，提高手術精準度。院方至今已利用新科技完成兩宗脂肪瘤及骨折手術，短期內研究應用於緊急車禍骨折手術，盡快替傷者「砌返好支骨」。

將軍澳醫院今年2月進行為期半年的試行計劃，引入嶄新混合實境儀器，醫生戴上顯示器後，可以檢視病人的3D斷層掃描，全方位觀察骨骼及器官等。（李澤彤攝）

將軍澳醫院於去年6月架設5G網絡，能夠將手術室畫面即時以4K高清影像傳送至室外儀器，供院方進行視像會議及線上教學，手術室的無影燈配備高清攝影系統，讓醫護能以最佳視覺觀察切口和身體不同深度及細小組織。

重疊現實畫面做手術辨別部位

將院在今年2月引入一套價值2萬元的HoloLens混合實境儀器，它是一種介乎虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）之間的技術，可將病人的2D斷層掃描（CT scan）建成3D影像，醫生戴上顯示器後，可以徒手將病人的骨骼、器官和血管等3D影像放大縮小，並重疊在現實畫面進行手術，能更清楚辨別手術部位，提高手術精確度。

院方至今已利用HoloLens做過兩次手術，分別是切除脂肪瘤及骨折，將軍澳醫院智慧醫院發展統籌/麻醉科及手術室部門主管司徒靈醫生指出，脂肪瘤接近血管，醫生可以更準確找出手術位置，相信將來可以幫助到腦科、血管、耳鼻喉等手術。

研輔助緊急骨折手術

將軍澳醫院智慧醫院發展統籌/麻醉科及手術室資深護師顏海狄表示，手術室護士以往要操作電腦屏幕，讓醫生逐張掃描片對照，現時醫生可以自行檢視3D影像，對手術流程帶來方便。

顏續指，團隊正研究應用於車禍等緊急手術，期望能夠即時將掃描片上載雲端，供醫生手術之用，「有骨科醫生認為，如進行好複雜嘅骨折手術，啲骨撞到碎晒咁，可以先喺電腦重組，之後好似砌模型咁砌返好支骨」。

將軍澳醫院增設了一副智能眼鏡，它配備高清鏡頭，能將醫生的第一身視角畫面串流至螢幕上，同時支援即時通訊。（李澤彤攝）

智能眼鏡實時串流 資深醫生隔空指導

將院另外增設了一副價值1萬元的智能眼鏡，它配備高清鏡頭，能將醫生的第一身視角畫面串流至螢幕上，同時支援即時通訊，配合3D內視鏡，能夠將手術畫面同步顯示到手術室外的平板電腦上。司徒靈表示，以往要影相打電話諮詢資深醫生意見，相片可能影得「矇查查」，如今醫生能隔空實時觀察手術進度，即時提供指導。

整套配合5G科技的儀器仍在試行階段，顏海狄指出，外國已有不少大型醫院採用以上科技協助做手術，將院已有多名醫護學習使用新儀器，反應良好，期望日後擴展普及至本地不同醫院。