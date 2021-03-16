疫下心情｜一餐飯　可能是腦退化長者一年來最開心的事

撰文： 01醫務所 最後更新日期： 2021-03-16 08:26

因為新冠肺炎，想必大家在家中都已經悶得發慌，無聊到極致。 應專家呼籲，很多人也盡量減少外出。在家中，我們可以把所有「電視汁」都撈盡，也可以不停更新臉書去看朋友的新菜式，甚至終於有時間讀完那本買了十萬年的書。這樣的生活，雖然不如以往那般多姿多彩，但我們總能以自己的方式去適應。不過，對某些人來說，過去一年的每一天都是度日如年。 撰文：青山醫院精神健康學院李允丰醫生

陳伯的兩位姊妹上周帶他來醫院覆診。雖然陳伯今年只得54歲，但他看起來卻像一名80多歲的老翁。他十多年前患上了柏金遜症，起初還能利用藥物去控制病情，也能自行工作和生活。可是幾年後，他開始出現幻覺，性情也變得暴躁，過幾年後更出現了腦退化的症狀。到了這次覆診的時候，陳伯已經不能自理，要依靠別人餵食、淸潔，並須以輪椅代步。他亦不太會說話，長期處於昏睡狀態。由於陳伯沒有結婚，而兩姊妹亦各有自己的家庭，所以她們迫於無奈只好把陳伯安排到安老院居住。

當日看完所有病人後，我在門診部的走廊又遇到陳伯。陳伯的姐姐坐在他的左邊，將熱湯一口一口慢慢地餵給他喝，而妹妹在他的右邊，把他嘴角流下來的湯一下一下輕輕地抹去。由於陳伯有吞嚥困難，所以經常會嗆到和吞不了食物。看到兩姊妹的耐性以及對陳伯的關懷，難不教人心酸感動。原來，因為疫情關係，大部分安老院為了防止院內感染，已謝絕所有探訪。家人無法去探望至親，惟有把握覆診時間好好相聚，餵他吃飯，吃得一口算一口。

很多老人家，由於長期留在院舍見不到家人，已經開始出現抑鬱症狀。外國有院舍允許家人在接受新冠肺炎檢測後探訪，內地亦有院舍安排長者與家人視像通話及與智能機械人互動，增添生活情趣，以減慢長者腦退化的速度。其實所需的科技及檢測經已普及，不過香港有此安排的院舍為數並不多。

一通電話、一次短暫見面或一頓飯，可能已是不少老人家這一年來的期盼。疫情過後，希望大家都能給予長輩多一點關懷、多一點愛護、多一點時間。