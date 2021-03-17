西區均益大廈3期、銅鑼灣海宮及海都封區檢測　政府指樓舊多劏房

撰文： 鄧穎琳 王潔恩 林振華 最後更新日期： 2021-03-17 21:51

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（17日）公布新增11宗個案，當中西營盤均益大廈第三期Ｂ座一名調酒師確診，源頭不明，而銅鑼灣海宮大廈則有一名女居民確診，雖與本地個案有關連，但無病徵。政府晚上再次突襲封區，將西營盤均益大廈第三期列為「受限區域」，銅鑼灣的海宮大廈和海都大廈其後也被圍封，受檢人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，政府料明早解封。當局指兩個封區內的四幢大廈樓齡舊及有不少劏房。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

+ 8 + 8 + 8

警7時起拉起封鎖線

政府表示，由於上述受限區域近期出現確診個案，加上上述大廈樓齡較舊，劏房普遍，經評估後認為感染風險有機會較高，故作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，要求均益大廈第三期的受檢人士，於明日（18日）凌晨2時前接受檢測；而銅鑼灣受限區域人士則要在凌晨1時前接受檢測。目標分別在明日上午約7時和8時完成行動。

▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

+ 7 + 7 + 7

住戶急購入數天食材回家

均益大廈3期分A、B座兩幢大廈，位於中聯辦旁邊，一街之隔則是西區警署及西區已婚警察宿舍。晚上約6時55分有警車駛列現場，約7時開始，警員在多個出口拉起封鎖線。臨時採樣站設於干諾道西的馬路上，由多個帳幕組成，檢測大約在晚上約9時開始，住戶在接受檢測後領取「福袋」便可返回大廈內。政府公告列明，受檢人士須在明日凌晨2時前接受檢測。

至於德輔道西的大廈出口則保持開放，供住戶回家，不少住客返回住所時都買了食物。住戶李小姐說，外出遊玩時獲朋友通知，得悉住所被封，故特別購入數天的食材，以備不時之需。她直言政府頻頻封區，有想過住所或有一天被封，故已「無咩感覺」，期望是次檢測可找出源頭。

住戶羅小姐則表示，收工時和女兒通知住所被封，由於家中沒有食物，故購買食材才回家。她稱上周五已檢測，「今日再做都無問題」，只是明天早上10時要上班，希望盡快解封，但為安全起見，會致電上司報備。

而中西區區議員葉錦龍晚上約8時半返到均益大廈，他入大廈前已開Facebook 直播，並與在場記者說，稍後會拍攝派發的物資，「影吓今日派咩罐頭。」

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼