來稿｜5仙定5毫？　飲品包裝回贈應從何做起？

撰文： 來稿 最後更新日期： 2021-03-18 19:36

現時每日有數以百萬計的膠樽和紙包飲品盒等廢棄飲品包裝被送往堆填區。為了更有效地從源頭減廢，政府當局正在就「生產者責任計劃」進行公眾諮詢。免「廢」暢飲將透過一系列文章剖析多個範疇，包括計劃回贈金額、可回收的飲品包裝類型、回收地點和計劃負責人等等，務求找出最適合香港的生產者責任計劃模式。 撰文：免「廢」暢飲主席司馬文、免「廢」暢飲顧問Helga Vanthournout

環保署就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢，建議市民回收一個膠樽，可獲0.1元回贈。（免「廢」暢飲提供）

飲品包裝屬於容易識別的廢物類別，自從2017年成立以來，免「廢」暢飲一直致力鼓勵消費者將膠樽、紙包飲品盒、金屬罐、玻璃樽妥善分類回收，以免令本港堆填區的負擔百上加斤。

設置「就腳」的回收點對促進回收至為關鍵，這樣才可以令大眾－不論是家中大小、旅客、上班族或各行各業的從業員，有足夠動力把飲完的空樽與其他廢物分開，並把它們送至最方便而可靠的回收點，或者交由社區中其他回收人員處理。現時估計約有四十萬名外傭、清潔工人和前線回收人士孜孜不倦地處理本港具回收價值的紙皮和鋁罐等物料。



2020年一項訪問逾千名香港居民的民調顯示，少量的經濟誘因已足以推動他們回收。該項由免「廢」暢飲委托進行的研究發現，約四成消費者不論任何誘因均會回收膠樽，與此同時，三分一表示5仙的回贈足以吸引他們回收一個飲完的膠樽。這意味着5仙的的經濟誘因足以吸引超過七成市民進行回收，一個簡單的經濟誘因足以回報他們的付出。

不僅如此，有更多證據顯示微小的誘因足以帶來莫大的改變。免「廢」暢飲正進行一個由回收基金贊助的試驗計劃，為膠樽收集者和清潔工人提供每個膠樽5仙的回贈（與金屬罐的物料價值相約）。計劃推出幾個月後，我們收集到的膠樽數目遠超當初預期的回收目標。

政府方案提出1毫而並非5仙的回贈，可能基於實際操作的考慮，因為八達通的最低交易金額為1毫。同時，相對進取的環保團體或會進一步提出高達5毫的回贈以進一步提升經濟誘因。

免「廢」暢飲與街角回收舖合作推行社區回贈試驗計劃，收集到的膠樽數目遠超當初預期的回收目標。（免「廢」暢飲提供）

然而，過高的回贈金額勢將加重行政和營運成本。再者，膠樽的回收和物料價格差距愈大，便愈大機會衍生欺詐行為，迫使香港依賴成本高昂的密集入樽機網絡打擊相關行為。事實上，即使入樽機亦未能完全有效杜絕所有欺詐行為，如德國便需勒令在所有回收包裝上印上獨特的條碼，以杜絕騙徒從中獲利。

政府在其諮詢文件中估計，在建議的1毫回贈之上，每個膠樽將需額外徵收4至5毫的處理費。在劇烈的市場競爭下，我們預期每個飲品膠樽的零售價將上漲6毫5仙。

免「廢」暢飲的研究指出，5仙的回贈金額是一個較理想的起步點－相當於一個乾淨膠樽的原材料價值。我們預期每個膠樽回贈5仙，已可透過回收店舖網絡回收市面上大部分的膠樽。而當中涉及的回收費，包括收集和處理膠樽的費用，依我們的估算大概是2毫。換言之，每個膠樽的總循環再造徵費將會是2毫5仙。

研究亦顯示，回贈的金額與回收率並不成正比，因為參與回收的人士需要金錢以外的誘因。而且在實際層面而言，在生產者責任制正式推行後，要調低回贈金額將更加困難。因此總括而言，設定回贈金額的關鍵在於以維持最低成本為前提下，政府、各持分者和普羅大眾需要攜手合作以實現減廢目標。