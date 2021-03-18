IVE前職員涉登入警內聯網　官指未證曾載入資料　裁罪名不成立

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-18 13:15

香港專業教育學院一名前行政助理，被指用從社交程式Telegram中看到警方內聯網的登入資料，並用以進入該網站，從而被控不誠實取用電腦等罪名，助理否認指控，案件今（18日）於觀塘裁判法院裁決，裁判官接納被告稱因懷疑資料非真實，出於好奇而嘗試登入，發現網站運作緩慢後，相信網站是假冒和惡作劇，此外，控方亦未能證明被告完全載入網站並瀏覽資料。故裁定被告三項罪名不成立。

涉曾登入安全家居警察內聯網

被告梁柏穎(26歲，報稱無業)，他否認兩項不誠實取用電腦罪，以及一項刑事損壞的交替控罪。控罪指被告於2019年6月12日，取用和企圖取用香港警察的電腦伺服器，該伺服器提供「安全家居警察內聯網」。

被告梁柏穎(右)被裁定不誠實取用電腦等罪名全部不成立。(資料圖片）

被告指網頁簡陋以為是惡作劇

裁判官鍾明新裁決時表示，被告辯稱當時懷疑他從Telegram頻道得到，用以登入警方內聯網的方法不是真實的，感到好奇和詫異，故嘗試登入。他指內聯網運作緩慢，「等了許久都未load完」，保安級別低，而且頁面簡陋，故認為網站是假冒和惡作劇。

隨意撞過密碼沒有再試

鍾官認為控方未能證明被告完全載入網站，以及在每一個網頁得到甚麼內容，登入內聯網不須使用虛擬私人網絡（VPN），被告只是利用首個用戶名稱和密碼組合登入，隨意撞過密碼後沒有再試，可見他沒有意圖獲取警方資料。

未載入資料已登出

鍾官續指，被告稱打算比較網站和政府電話簿以驗證真偽，惟未載入已被登出，驗證真偽亦非為了獲益，登入並無影響和損害內聯網運作，最後裁定被告全部罪名均不成名立。

警發現不尋常登入 追查IP地址

案情指，被告當日從Telegram頻道「612戰術公海」，看到有人貼上有登入警隊內聯網，及用「電話簿」搜尋警員資料等教學，遂以其中一個資料嘗試登入，並逗留約兩分鐘，之後再登入另外3個帳戶，但均失敗。警方同日發現有不尋常的登入記錄，追蹤IP地址後，拘捕被告。被告警誡下稱，見有人貼上有關資料，故曾嘗試登入，不知這屬犯法。

控方專家指，當日有其他IP地址曾進入該「電話簿」中作搜尋，但當中沒有被告的IP地址，而被告登入內聯網後，亦未有影響該網站的運作。

被告稱登入只為核實網頁真偽

被告自辯時稱，網上看到有關的帳戶名及密碼非常簡單而感到詫異，故嘗試登入，以核實網頁真偽。惟他首次成功登入後，見網站版面簡陋，認為是假網站，故按下「電話簿」功能，以查看是否與公眾可查閱的「政府電話簿」有出入，但按下後便被自動登出，及後亂撞3個用戶名都不能成功登入。

案件編號：WKCC1715/2020