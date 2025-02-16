香港國際馬術盛典亞博館內舉行　羅淑佩興致大發坐上模擬騎馬機玩

由亞洲國際博覽館羅致「浪琴香港國際馬術盛典」首度由英國來港舉行，一連三日賽事今晚(16日) 結束，各場世界級馬術比賽、馬術表演在亞博室內場館上演，騎手及馬匹成功跨過各組阻礙，莫不贏得一片掌聲。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日亦有到場，當她經過馬會的互動攤位見到模擬騎馬機時，即興致大發主動上馬試玩。



文體旅局局長羅淑佩（左二）在馬會主席利子厚（左一)陪同下首先參觀場內不同攤位，當她經過馬會的互動攤位見到模擬騎馬機時，即興致大發主動上馬試玩，有板有眼。（馬會提供圖片)

賽事首次選址香港舉行 亞博館2023年開始招攬來港

在英國倫敦擁有50多年歷史的五星級的國際馬術活動，亞博館2023年開始進行招攬，並最終成事，令賽事首次選址香港舉行「浪琴香港國際馬術盛典」，經兩年籌備，在本月14至16日舉行。主辦單位邀請了30位國際五星級障礙賽騎手參加是次馬術盛典，空運來港的國際級馬術賽馬多達70隻，設有馬術表演、國際馬術障礙賽和盛裝舞步賽。

今日舉行的國際馬術障礙賽，吸引全場觀眾觀看，每次騎手騎着愛駒跨欄時，現場保持肅靜，直至每位騎手與拍檔跨過最後一個欄，全場拍手。而中場有數位小童騎小馬（pony）比賽，飛快跑圈，令不少觀眾驚訝。

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預計吸引超過2.5萬亞洲觀眾參與

亞博館指參與世界級比賽的每匹馬平均身價達3,000萬港元，牠們在出戰前5日已抵達亞博館備戰。亞博館為每隻馬匹打造獨立馬房，並劃出馬匹洗澡區和感染隔離區，讓牠們保持清潔健康，馬房須保持恆溫攝氏16度。

亞博館將30萬平方呎的場地變身成為馬房、競技場、熱身區、貴賓用餐雅座及觀眾席，以至時尚生活展區等等。亞博館現場設有餐飲服務，超過50個品牌現場設有零售檔，預計吸引超過25,000名來自亞洲各地的觀眾參與，帶動香港經濟活動。

亞博館的餐飲團隊現場提供餐飲服務。(亞博館提供圖片)

馬會主席利子厚向羅淑佩過幾招助順利過關

馬會這次也有重要角色，運用相關的專業知識和經驗，為活動提供馬匹運送、生物安全、獸醫事務和馬房管理等技術支援。馬會贊助場內的互動攤位，設模擬騎馬機，讓參加者體驗策騎；其中的騎手分享會，有馬會馬術隊成員蕭頴塋和何苑欣，分享於杭州亞運盛裝舞步項目赢得獎牌的點滴，鼓勵年輕人。

文體旅局局長羅淑佩今日到場參觀，在馬會主席兼香港馬術總會會長利子厚陪同下首先參觀場內不同攤位。馬會指當她見到模擬騎馬機時，即興致大發主動上馬試玩；擁有多年馬術經驗的利子厚亦向她過幾招，結果她即順利過關，振臂歡呼。

其後羅淑佩與利子厚、馬會行政總裁應家柏、香港馬術總會行政總監兼秘書長Masami Toda、以及馬會馬術事務主管龐雅雯，與一眾馬會馬術隊及青少年馬術隊成員見面和為他們打氣。

馬會馬術隊成員林立信在大獎賽奪季軍

馬會馬術隊成員林立信、賴楨敏和黎嘉怡，代表香港參加部分賽事，與國際好手同場較技，其中林立信更於大獎賽(Longines Stakes)奪季軍。林對於今次人生第二次參加五星級國際馬術賽成績不俗表示高興，「很開心回到香港這個家比賽，我十分享受整個過程，能夠跟其他國際騎手較勁，不但學習良多，更充滿樂趣。」他感謝馬多年來的支持，讓他可以追逐馬術夢。

賴楨敏表示，能夠參加今次的馬術大賽對她力求進步很重要，馬會的支持令她可以不斷追求更高層次的馬術境界，她希望透過今次活動能令年輕人對馬術感興趣。黎嘉怡相信「香港賽馬會Live Zone」可讓更多市民認識馬術運動。

盛典中的樂韻騎乘馬術表演，由「馬會退役賽駒駿展新生計劃」（RESTART）的六匹退役馬匹參與。盛典開幕當天，馬會主席利子厚參與由藝術家馬興文帶領的藝術活動，與30名小學生一同為小型馬雕塑上色，未來數月相關活動將推展至全港學校。