「無煙車樂部」推動運輸物流業共乘無煙旅程

香港每日約有970萬人次使用公共交通服務，而運輸及物流業從業員更超過20萬人。因此，安「車」對大家的健康生活至關重要。香港吸煙與健康委員會（委員會）為了保障運輸業及物流業員工及公眾健康，推出「無煙車樂部」計劃，鼓勵業界人士戒煙，推動無煙環境，讓所有司機、乘客與業界持分者都能享受清新、舒適、安全的旅程。即日起至2025年2月28日接受報名成為會員，共同邁向無煙香港！



職業司機健康隱憂 無煙車廂成焦點

吸煙是導致多種慢性疾病的重要風險因素，包括呼吸系統疾病、心血管疾病和多種癌症。職業司機需要長時間工作，多數食無定時、容易導致各種職業病，若再加上吸煙習慣，將進一步加劇健康風險。而且，司機如在車廂內吸煙，所產生的二手煙及三手煙會依附在車廂坐椅上，影響乘客健康，尤其是孩子、老人和長期病患，危害乘客安全。

香港仍然有差不多58萬人每日吸煙，同時跟其他已發展的地區一樣，正面對人口老化和慢性疾病患者人數不斷上升的挑戰，而吸煙造成的健康風險不但會為政府的醫療系統帶來額外的負擔，亦會對患者的家庭和照顧者帶來沉重壓力。

委員會為推動運輸及物流業界，特別是職業司機，投入無煙健康生活，推出「無煙車樂部」計劃，希望推動更多運輸業及物流業從業員，尤其是職業司機，戒除煙癮，投入活力健康的無煙生活，以改善業界的員工健康、提升其職業安全及專業形象，並透過運輸及物流業界，將無煙信息傳遞予員工、客戶、市民大眾等不同持分者。

這項計劃獲得超過60間機構支持，包括運輸署、道路安全議會、交通諮詢委員會，以及多個行業商會和組織，同時獲多個戒煙服務機構協助，鼓勵有吸煙習慣的駕駛者戒煙，為乘客提供更安全、舒適的乘車環境。

委員會主席湯修齊指，建立無煙旅程，並非一個夢想，而是一個切實可行的目標，他希望社會各界凝聚力量，並全力支持加強控煙，以期加快控煙進程，讓保障市民大眾的健康和公共衞生。

「無煙車樂部」助運輸物流業界推無煙文化

司機、乘客和業界均可加入「無煙車樂部」。此計劃可為決心戒煙的會員提供免費專業輔導，協助他們成功戒煙，並透過無煙健康講座深入講解煙草禍害及戒煙好處，進一步推動無煙文化，讓更多人享受健康生活。個人會員只需完成簡單登記，承諾不吸煙，分享個人戒煙經歷或對無煙香港的願景，將有機會獲得300元油站禮券，為各位加油打氣。

運輸物流業公司及機構則可登記成為「無煙車樂部企業會員」，申請無煙健康講座、戒煙服務轉介及宣傳品，以更有效地向旗下員工推廣無煙信息，並獲發證書以示鼓勵。

立即報名 共同邁向無煙香港

如欲了解更多「無煙車樂部」計劃詳情及報名，請瀏覽網站 無煙車樂部，或關注「無煙大家庭」Facebook專頁獲取最新消息，截止日期為2025年2月28日。委員會亦會於2月20日葵芳地鐵站D出口對出行人路舉行「無煙車樂部」會員招募攤位活動，派發無煙紀念品，歡迎各司機、乘客和業界到場報名參加。

（資料及相片由客戶提供）