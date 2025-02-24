少年遭眼鏡蛇科素貞環蛇咬險無命　換血5次救回　網上從內地買入

有人會飼養蛇作為寵物，但要小心「引蛇入屋」。本港一名少年去年在網上用數百元，購買了一條來自内地、以《白蛇傳》女主角白素貞命名的「素貞環蛇」，屬新發現的眼鏡蛇科環蛇屬毒蛇。他被咬傷後患上持續性神經系統併發症及嚴重橫紋肌溶解症，入院深切治療部（ICU）救治近一個月，進行5次俗稱「換血」的血漿置換後才康復。



香港中毒控制中心去年接獲70宗被蛇咬的求診個案，當中有5宗是被非本地寵物蛇咬傷，3宗屬嚴重個案。中心指，由於香港有可能缺乏非本地蛇的抗蛇毒血清，建議市民不要從網上購買毒蛇，尤其非本地毒蛇。



遭咬傷少年患上持續性神經系統併發症及嚴重橫紋肌溶解症

中毒治療中心顧問醫生王紹明指，去年本港一名少年在網上用數百元購買了一條來自内地的素貞環蛇（學名：Bungarus suzhenae），在7月被咬傷，從而患上持續性神經系統併發症，眼臉近乎完全下垂，持續流口水，全身肌肉無力，並出現嚴重的橫紋肌溶解症等。該個案隨後入院，需插喉兩星期接受機械通氣治療。

王紹明指，由於香港有機會缺乏非本地毒蛇的血清，呼籲市民盡量不要在網上購買非本地毒蛇。（梁鵬威攝）

王紹明指，由於素貞環蛇是2021年才確認的新物種，全世界都未有針對該品種的血清，醫院僅能向他反覆注射大量類近的抗蛇毒血清，及進行5次血漿置換。最終該個案在深切治療部留醫近一個月，才康復出院。

資料顯示，素貞環蛇一種陸生劇毒蛇，隸屬於眼鏡蛇科環蛇屬。有學者2015年在雲南省盈江縣進行野外調查時被咬傷，因臨床表現與相似的銀環蛇的咬傷狀況不同，因此懷疑為不同物種。至2021年中國學者確定其為一新物種，並以中國民間傳說人物、《白蛇傳》女主角白素貞命名，是首個中國學者命名的環蛇屬物種。

蛇類愛好者遭疑莽山烙鐵頭蛇咬 在深切治療部留醫半個月

此外，亦有蛇類愛好者去年被一條報稱是莽山烙鐵頭蛇的2公尺長寵物蛇咬傷右手掌。其後該個案的右手至上胸逐漸腫脹、呈現瘀斑，水泡位置亦不斷滲血，血液更無法凝結。醫院向他反覆注射大量抗蛇毒血清，並施以3次血漿置換。最終該個案在深切治療部留醫半個月，凝血功能才緩解，康復出院。

王紹明指，過去兩年，香港共有6宗被非本地寵物蛇咬傷而到公立醫院求診的個案，這些蛇分別來自北美洲、南歐、非洲和内地。他指，由於香港或缺乏非本地毒蛇的抗蛇毒血清，建議市民不要從網上或不明渠道購買毒蛇，尤其是非本地毒蛇。

醫管局總監謝萬里指，會再觀察中毒個案走勢，希望可以向物流公司、政府部門等提出中毒控制建議。（梁鵬威攝）

去年收5325宗中毒諮詢個案 近5年最多

香港中毒控制中心去年共收到5,325宗中毒諮詢個案，按年增近一千宗個案，是自2020年以來最多。在去年收到的諮詢中，有43%是懷疑自殘，11%為濫藥個案，11%為非故意損傷，7%為被昆蟲或動物咬傷。死亡個案共達33宗。

醫管局總監謝萬里指，去年收到的中毒諮咨詢個案較往年多，或因疫情後物流復常，市民較之前更容易網購藥物等產品。他指，會再觀察中毒個案走勢，希望可以向物流公司、政府部門等提出中毒控制建議。