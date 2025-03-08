清遠高鐵專列首團出發600人參加　旅行社指復活節內地團報團升4倍

旅行社大航假期趁國際婦女節（3月8日），推出全港首個高鐵西九龍站直達清遠的高鐵專列團，有超過600人參加。大航國際集團董事長兼主席陳燕萍透露，武漢高鐵櫻花專列團即將出發，逾600個名額不足20日售罄，認為高鐵遊與乘坐飛機外遊相比也有一定吸引力。她又指，復活節報團人數錄得顯著上升，其中內地團按年同期錄得三至四倍增長，預計生意額增長逾一倍，形容港人報復式旅遊的現象持續。



80分鐘直達清遠 團友讚高鐵團節省車程 增取更多玩樂時間

大航假期趁國際婦女節，推出全港首趟西九龍站直達清遠的高鐵專列團，三日兩夜團費約1,399元至1,899元不等，共600多名團友參加，車程只需約1小時20分。有團友指，過去乘坐旅遊巴由深圳出發往清遠，需時約3.5小時，認為高鐵團可節省車程，增取更多玩樂時間。

大航國際集團董事長兼主席陳燕萍表示，內地高鐵站地理位置優勢，普遍位於市中心，亦毋須提早兩小時預辦登機手續，更不用機場需要繳付離境稅，因此認為高鐵遊對旅客一定吸引力。

大航假期3月下旬武漢高鐵櫻花專列 逾600名額不足20日售罄

大航假期計劃推出更多高鐵專列團，例如由西九龍站直達武漢的高鐵櫻花專列，將於3月20日出發。陳燕萍稱反應非常熱烈︰「推出市場不足20日，超過600個團位已悉數售罄。」

大航國際集團董事長兼主席陳燕萍表示，港人報復式旅遊的現象持續。（大航假期提供圖片）

機票價格較去年下降 韓泰團費相對減一至兩成

陳燕萍又指，本港旅遊業強勁復蘇，已接近疫情前水平，例如剛過去的農曆新年假期，外遊市場非常暢旺，報團人數大增，其中內地團按年升兩三成、東南亞升四成、長線團飆升超過四倍，地中海國家如杜拜、土耳其、埃及及摩洛哥特別受歡迎，

至於團費方面，陳燕萍表示，由於現時機票價格較去年下降，團費亦相應有所回落。若以韓國和泰國為例，去年團費約7,000至10,000元，今個復活節則降至4,000至8,000元，跌幅約為一至兩成。

料復活節生意額按年增長逾一倍︰報復式旅遊現象持續

此外，陳燕萍觀察到市民提早報名復活節旅行團，報團人數並錄得上升，其中內地團按年同期錄得三至四倍增長，預計生意額增長逾一倍。她估計，由於內地及日韓即將踏入賞花季節，適逢學校的長假期，因此復活節的報團人數多於農曆新年。