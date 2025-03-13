「安全第一」不是口號　打造無憂共乘體驗

對於任何與交通相關的服務，安全絕對是重中之重，乘客及司機都應該可以安心又放心地享受每一段旅程。近年，網約共乘服務如雨後春筍般湧現，政府也開始研究相關的規管措施，為改善香港點對點交通服務踏出重要一步。然而，規管不單只是制定法規，更是為了確保交通的安全及質素。



由網約車到司機 全方位打造安全出行體驗

安全的出行體驗來自於多方面的努力——由車輛安全資格、保險保障、司機駕駛態度及專業表現，到利用科技追蹤行程、甚至提供即時支援，環環相扣，缺一不可。

首先是車輛安全資格，所有在Uber平台上提供服務的汽車，其出廠年份必須在十五年內才符合註冊平台賬戶的資格，而且必須具有有效車輛保險。政府在設定規管框架時，亦應就車輛安全性有一定要求，如在指定期內作定期檢查，以確保車輛狀態良好並符合安全要求，並維護交通安全。

另一個重點是保險保障，在考慮規管框架時，我們認為保險是重要且必須的一環。網約車行程必須有保險保障，以保障用戶。以 Uber 為例，平台早已與行業領先的保險公司合作，所有透過 Uber App 預約的行程，均受香港《汽車保險（第三者風險）條例》規定的保險保障覆蓋。

回歸基本，行車安全的關鍵之一，是司機的專業表現。外地曾經發生因的士司機行錯路，導致乘客誤以為遭綁架而跳車身亡的悲劇，突顯司機經驗及平台可提供安全功能的重要性。因此，規管框架下應涵蓋司機資格安全審查機制，包括核實個人資料、駕駛紀錄及背景調查等，確保司機符合相關安全條件。同時，Uber 亦會為所有司機夥伴進行背景審查，Uber app亦會利用技術為司機夥伙提供最佳參考行程路線，並設有駕駛時間上限，提醒司機夥伙有充份休息的機會。

Uber 一直致力通過科技創新來提升用戶的安全感，確保平台用戶的安全。Uber app透過一系列安全功能，如「GPS 追蹤功能」功能，運用現有的實時定位和導航系統讓用戶可追蹤其 Uber 行程，當行程出現重大偏離最佳路線或預估時間的情況時，系統會自動提醒。在發生事故時，相關行程紀錄亦可即時調閱，並由Uber 專業團隊為用戶提供24/7 全天候支援；另外「追蹤我的行程」則可讓你的好友和家人追蹤你的即時路線，並在你抵達目的地時立即收到通知。

規管網約共乘，安全是全球的共同語言

放眼全球，無論是中國內地、新加坡，還是倫敦、多倫多、澳洲，各地的政府都將「安全」作為規管網約共乘服務的重要一環。縱觀全球各地經驗，監管當局可制定法例對網約車平台作出規管，同時司機和車輛都符合相關安全條件。

每一次出行，都是一段體驗，而安全，就是這段體驗的起點與終點。網約共乘服務的規管，是一個讓行業健康發展的起步點。未來規管網約共乘的框架應以安全為核心，由車輛資格、保險保障到行程追蹤，全面提升交通體驗的安全標準，讓司機夥伴駕駛更安心，乘客出行更放心。

作者鍾志霆 (Estyn Chung) 為 Uber 香港區總經理



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