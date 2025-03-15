今年首個黃雨警告　較去年快一個月　天文台：唔算早得滯

天文台今日（15日）下午3點發出黃色暴雨警告信號，持續至4時35分取消，為本年首個黃雨警告。翻查資料，去年首個黃雨警告是4月18日，今年提早逾一個月。天文台科學主任葉繼豪解釋，華南地區三月開始有大驟雨影響，過往都有黃雨紀錄，「間唔中都有嘅（黃雨）」，例如2020年及2023年，甚至一二月也曾錄得黃雨紀錄，「所以唔係話今年特別早得滯」。



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天文台今日（15日）下午3時發出黃色暴雨警告信號。天文台指，一道冷鋒橫過廣東沿岸，本港受冷鋒前沿的大驟雨及強烈狂風雷暴影響，多處地區錄得約20毫米雨量。下午3時15分左右，長洲及流浮山分別錄得每小時約110及100公里猛烈陣風。另外，大埔亦錄得冰雹紀錄。

猛烈陣風下午吹襲情況



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在將軍澳海濱公園，今日舉辦大灣區咖啡青年節，兩個攤檔帳篷被吹倒。（Facebook群組《將軍澳主場》）

在將軍澳海濱公園，原本舉辦大灣區咖啡青年節，有街坊分享情況，其中兩個攤檔帳篷翻倒，草地上椅子亦被吹至混亂。

天文台：過往三月有黃雨紀錄

今次是本年首個黃雨警告，較去年4月18日首個黃雨警告，提早逾一個月。天文台科學主任葉繼豪解釋，華南地區三月開始有大驟雨及低壓槽影響，「間唔中都有嘅（黃雨）」，例如2019、2020及2023年三月均有黃雨紀錄，甚至「有時二月、一月都試過」，「所以唔係話今年特別早得滯」。他指，早兩日華南北部的低壓槽，移來香港時發展成冷鋒，因此帶來大驟雨。

今日下午大埔出現冰雹。葉繼豪指，冰雹在本港不常出現，但「三四月紀錄上相對其他月份多少少」，去年及前年的三月亦有紀錄。根據天文台資料，冰雹的形成，是源自強雷暴中，大氣猛烈的垂直運動，令水汽被帶到凍結層以上並不斷打滾，凝結成冰粒，之後越滾越大，上升氣流不能再承托時，超重冰粒會跌落，形成落雹。

▼3月15日 尖沙咀海旁出現海霧▼

