俄羅斯超市殺入旺角　AK-47造型烈酒最搶眼　目標各區開分店插旗

「俄羅斯超市」正式殺入香港，「俄有貨俄羅斯國家館」昨日（15日）在旺角西洋菜街開幕，但下午人流不算多。該店部份商品非常特別，在香港並不常見，例如AK-47衝鋒槍造型的烈酒等。惟有市民指，內地俄羅斯超市的定價更低，估計只是該店的一半。

近年內地有俄羅斯主題超市被爆出商品為內地製造。俄有貨負責人強調，俄羅斯領事館及出口中心也派員參與開幕儀式，強調俄有貨為香港唯一獲當地政府官方授權的俄羅斯超市，貨品全部是香港獨家，內地超市也買不到，並期望日後在香港各區開設分店。



+ 4

俄有貨開店試業首日人流不多 AK-47衝鋒槍造型烈酒最有特色

俄羅斯超市「俄有貨俄羅斯國家館」（俄有貨）位於旺角西洋菜南街，面積約1,300平方呎，為香港首間標榜獲官方授權的俄羅斯商店。惟開店首日（15日）天氣不似如期，天文台下午曾懸掛黃色暴雨警告，店內的人流不算多，但仍有市民被巨型棕熊玩偶及不斷播放的俄語歌曲吸引進店。

該店商品的種類包括保健產品、沐浴用品、烈酒及食品等，煙肉及煙燻香腸更提供試食，定價介乎數十元至過千元不等。其中部份商品非常特別，在香港並不常見，例如AK-47衝鋒槍造型的烈酒、標榜與俄羅斯總統普京同款的茶具、含咖啡因胸部塑形凝膠、熟凍俄羅斯帝王蟹腿等。

▼俄有貨俄羅斯國家館商品價格一覽▼



+ 10

有市民只買一包巧克力試吃︰內地俄羅斯超市便宜一半

價錢方面，大部份食品的定價較便宜，全店最低為21元的「香蕉共和國香蕉巧克力糖90克」，即使高級食材如鱘魚子醬，也相對於市面便宜，一罐50克只售659元。至於各款烈酒則屬全店最貴的商品，例如衝鋒槍造型白蘭地索價1,599元。

購買了一包巧克力的信先生表示，俄羅斯超市的商品獨特，最有印象為衝鋒槍造型的烈酒。但他指，內地俄羅斯超市的定價更低，估計只是該店的一半，如留港買日常食用品，情願繼續到本地超市購物，「超市貨品應該在超市買吧，偶爾來買，新開張就來買試一試。」

負責人︰唯一官方授權的俄羅斯超市 俄領事館派員出席開幕禮

近年內地湧現「俄羅斯商品館」，鄰近的深圳也有不少類似的超市，惟內地媒體卻揭發有店舖的商品部份為東北三省製造，並非俄羅斯進口商品。雖然記者翻閱多件貨品的標籤，全部列明產地俄羅斯，並印有製造商及包裝商的俄羅斯地址，但究竟俄有貨是否確實由官方授權？

俄有貨俄羅斯國家館負責人吳小姐表示，俄羅斯領事館及俄羅斯出口中心，也派員參與早上舉行的開幕儀式，強調俄有貨為香港唯一獲當地政府官方授權的俄羅斯超市。她指，日後會致力將當地純天然有機的商品、頂級食品及工藝品帶到本港。「以後香港市民可以放心買到百分百俄羅斯的商品。」

強調全部貨品香港獨家 冀日後全港各區開設分店

吳小姐又指，由於目前是試營業的階段，接下來將有更多貨品陸續抵達香港，並強調俄有貨與內地的俄羅斯超市有別，貨品全部是香港獨家，只能在俄羅斯購買。「我們店裡的產品跟內地沒有重覆的，內地很多產品在我們店裡都是沒有的。」

為何選擇在旺角開設首間旗艦店？吳小姐指，旺角為香港最熱鬧的地區之一，人流密集，吸引大批旅客到訪，因此選址在西洋菜街。她透露，期望日後在香港各區開設分店，將俄羅斯產品擴展至整個香港市場。