就業調查｜3成受訪僱主擬下季增加人手　運輸及物流業招聘意欲低

有人力資源公司今日（19日）公布今年第二季「就業展望調查」，結果顯示香港僱主預期第2季增加員工人數意欲正面及穩步上升。受訪的525名香港僱主，有30%預算未來3個月將增加人手，表示縮減則有19%；而50%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為+11%，按季上升5個百分點。



萬寶盛華大中華（2180.HK）高級副總裁徐玉珊表示，香港7大行業中，除運輸及物流業外，其餘行業的就業展望均呈現正面趨勢。（萬寶盛華大中華有限公司提供）

人力資源公司萬寶盛華大中華（ManpowerGroup）在全球訪問了42個國家和地區，共39,449名僱主，所有受訪國家和地區均錄得正面指數。2025年第2季全球淨就業展望指數為 +25%，而香港的來季淨就業展望指數+11%比全球指數+25%低出14個百分點。

淨就業展望指數計算方法是將預期人力需求增加的僱主的百分比、減去預期人力需求降低的僱主的百分比，所得出的結果即為就業展望淨值。若就業展望淨值為正數，即表示預期有較多僱主計劃增加人手，相反，若就業展望淨值為負數，即表示預期有較多僱主計劃縮減人手。

香港7大行業的就業展望指數。（萬寶盛華大中華有限公司提供）

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，香港7大行業中，除運輸及物流業外，其餘行業的就業展望均呈正面趨勢。在創新驅動和政策支持的雙輪推動下，香港經濟展現出積極的招聘意欲，為多個行業帶來發展機遇。

她指，醫療保健及生命科學業的需求持續增長，這一趨勢主要得益於行業改革和市民健康意識的提升；資訊科技業則在人工智能技術的推動下，展現強勁的發展潛力。

其他行業方面，她稱隨著旅遊消費的逐步復蘇，消費品及服務業的活躍度顯著提升，招聘需求也相應增加；工業與原料業受益於科技創新和產業升級，其就業展望同樣呈現積極態勢；金融及房地產業在虛擬資產政策放寬以及物業交易限制鬆綁的背景下，亦迎來新一輪增長動力；通訊媒體業則隨著6G技術的發展，未來發展充滿前景。

至於運輸及物流業，她指出，受到國際貿易摩擦和關稅政策影響，面臨較大挑戰，招聘意欲相對低迷。但整體而言，在創新驅動和政策支持的作用下，香港經濟的就業市場正逐步回暖，為各行業帶來更多增長機遇。