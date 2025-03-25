理大SPEED院長公布申升格私立大學並改名　理大：不代表大學決定

理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）院長陳繼宇昨日（24日）在學院25周年晚宴上透露，會在《專上學院條例》修訂通過後，與香港理工大學香港專上學院（PolyU HKCC）合併註冊為自資專上院校，並申請升格為私立大學，初步擬改名為「香港工商大學」。



陳繼宇提到，學院在升格後在架構上「仍會繼續由理工大學百分之一百擁有的院校，這個關係是分不開的」。理大今日（25日）發聲明指，陳繼宇的言論是他個人意見，並不代表理大立場和決定。



陳繼宇表示，學院2024/25學年新生人數創新高，反映了學院在本地及國際學生中的吸引力及持續發展與影響力，令學院有信心及實力升格為私立大學。他指出會待《專上學院條例》修訂通過後，與香港理工大學香港專上學院（PolyU HKCC）合併註冊為自資專上院校，並申請升格成為私立大學，期望最快3年內成功升格大學。他透露升格後初步擬改名為「香港工商大學」，並以科技及商業作課程定位。

理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）。（學校網頁圖片)

理大發聲明回應，指理大專業及持續教育學院（PolyU CPCE）是理大附屬自資部門，轄下機構包括PolyU HKCC和PolyU SPEED。校方澄清有關陳繼宇的言論，是他個人意見，並不代表理大立場和決定。