創興銀行網頁一度無法登入　創興指因受電力問題影響　服務已恢復

創興銀行網頁今午(26日)懷疑故障,未有顯示任何內容,並曾一度顯示一片空白及「502 Bad Gateway」的字眼,至於其手機App則顯示「系統異常,請稍後再試!404」字樣。記者曾嘗試致電創興銀行不同分行服務熱線,但全部未能接通。



金管局表示已收到銀行通報,並已經責成銀行盡快恢復服務,適切處理客戶的查詢和服務需要。



創興銀行晚上在網頁公布,較早前因電力問題而影響之銀行服務已經恢復。客戶如有查詢,可致電24小時服務熱線或電郵聯絡該行。



創興銀行手機App3月26日下午顯示「系統異常,請稍後再試!404」字樣。

(資料圖片)

記者嘗試進入創興銀行網站,只有一片空白及「502 Bad Gateway」的字眼,再重新整理多次後,就顯示「Error」字眼,並寫有以下訊息:

This page can't be displayed. Contact support for additional information.

The incident ID is: N/A.

Web server unreachable!



懷疑創興銀行網站因未能連接伺服器而出現錯誤。

香港金融管理局今日曾呼籲市民提高警覺,留意一個由創興銀行所發出關於欺詐網站及網上銀行登入畫面的新聞稿,又指創興銀行已向金管局匯報事件。