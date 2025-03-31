赤柱監獄在囚人士演話劇宣揚禁太空油毒品　300中學生觀看

懲教署今日（31日）邀請來自10間學校、超過300名中學師生到赤柱監獄，欣賞「更生先鋒計劃」之「創藝展更生」在囚人士話劇音樂匯演，並邀請保安局局長鄧炳強擔任主禮嘉賓。



在囚人士在台上演奏樂曲。（政府新聞處圖片）

演出中學生吸「太空油毒品」染上毒癮 引好友同吸致悲劇

在匯演活動中，在囚人士為學生演出一齣名為《帶你上太空》的話劇。劇中主角在朋輩引誘下嘗試「太空油毒品」，最後染上毒癮，並在校園販賣毒品。他的好友亦因受他引誘而吸毒，其後更受毒品影響而發生交通意外，令他後悔莫及。

懲教署期望通過此劇，讓學生了解毒品禍害及販運毒品的沉重代價，要做一個奉公守法及遠離毒品的公民。

在囚人士表演話劇。（政府新聞處圖片）

鄧炳強：政府會防止「太空油毒品」在青少年圈中擴散

鄧炳強致辭時表示，政府已於2月14日刊憲，將「太空油毒品」主要成分依托咪酯列為毒品，管有或吸食甚至販毒均會有非常嚴重的刑責。

他表示，政府會繼續以「零容忍」的態度，採取多管齊下的措施打擊毒害；政府亦與學校合辦各種活動，防止「太空油毒品」在青少年圈中擴散。他期望學生可以通過今日的話劇和互動環節，了解新興毒品的危害，時刻遠離毒品。

鄧炳強致辭時表示，政府會繼續以「零容忍」的態度，採取多管齊下的措施打擊毒害。（政府新聞處圖片）

是次活動亦邀請禁毒常務委員會在活動場地設置攤位，向學生傳遞遠離毒品的信息，並且講解毒品罪行刑責、求助方法等資訊。

學生參與禁毒常務委員會設置的互動遊戲。（政府新聞處圖片）

在分享環節中，一名有毒癮因販毒而入獄的在囚人士向學生分享自身經歷，希望他們引以為鑑，認清毒品的禍害，告誡他們要潔身自愛、奉公守法和遠離毒品。

「創藝展更生｣話劇音樂匯演是懲教署與天主教教友監獄福傳組織自2011年起於赤柱監獄合作推行的計劃，將藝術治療融入更生服務中，通過一連串的藝術創作工作坊協助在囚人士自我探索及了解。

活動提供機會讓青少年走進懲教院所，親身接觸在囚人士，了解犯罪的沉重代價和守法的重要性。同時，學生亦可通過在囚人士的創作及表演，加深對懲教署多元化更生計劃的認識，從而明白和認同更生的重要性和社會共融的意義。