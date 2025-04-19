2028年起新車可電子倒後鏡代替傳統倒後鏡　運輸署列優點包括慳油

運輸署目前以豁免方式批准車輛安裝攝像顯示器系統（電子倒後鏡），而自2028年起，新車須裝配符合新規格的反射鏡（倒後鏡），亦可以用攝像顯示器系統代替傳統反射鏡。



運輸署今日（19日）在社交平台表示，今次修訂是與時並進，修例訂明反射鏡與攝像顯示器系統的規格，影像質素、視野範圍等須符合國際標準，修訂只對1月1日或之後製造或首次登記的新車適用。



運輸署解釋今次改動的好處時提到，與反射鏡的表面積相比，攝像顯示器系統的小型攝影機可以減少空氣阻力，減少燃料消耗和碳排放。



由2028年起，新車須裝配符合新規格的反射鏡（倒後鏡），亦可以用攝像顯示器系統代替傳統反射鏡。（資料圖片/羅國輝攝）

運輸署今指，由2028年1月1日起，新車須裝配符合新規格的反射鏡，亦可以用攝像顯示器系統代替傳統反射鏡。

訂明傳統倒後鏡面積和視野範圍新規格 減少車輛盲點

運輸署又指，當局最新修訂《道路交通（車輛構造及保養）規例》，訂明反射鏡新規格、例如反射鏡面積和視野範圍，令司機有更好視野，減少車輛盲點。

由2028年起，新車須裝配符合新規格的反射鏡（倒後鏡），亦可以用攝像顯示器系統代替傳統反射鏡。（Getty Image)

運輸署提到，相比改例前要求，新規格的反射鏡或攝像顯示器系統可減少盲點，看得更全面，行車更安全；

電子倒後鏡用小型攝影機 比傳統倒後鏡少空氣阻力 可減少碳排放

運輸署又指與反射鏡的表面積相比，攝像顯示器系統的小型攝影機可以減少空氣阻力，減少燃料消耗和碳排放。