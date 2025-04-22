醫局街發現六旬漢屍體　4人涉非法處理屍體　兩人另涉賭博控罪

65歲男子上周六（19日）被發現昏迷倒臥在深水埗醫局街一間髮廊外，警方翻查閉路電視片段，發現事主曾被人從附近大廈搬至該店舖外，並於同日拘捕數名涉案人士。4名涉案被告，今（22日）於西九龍裁判法院提堂，其中兩人另涉賭博相關罪名，裁判官朱文瀚批准案件押後至7月2日再訊，4名被告不准保釋，還押候訊。



4名被告：溫賢春（女，62歲，無業）、李寶德（39歲，送貨員）、周建輝（30歲，裝修工人）及林秀琴（女，59歲，家庭主婦）同被控1項阻止合法埋葬屍體，指他們於2025年 4月19日，在九龍深⽔埗醫局街193號外阻⽌合法埋葬李偉⽂(65歲)的屍體。

4名男女被告在西九龍法院提堂。

死者被途人發現倒臥在醫局街193A號一間髮廊門外，由救護員送院搶救後證實不治。（王譯揚攝）

溫另被告誤導警務人員及管理賭場罪

溫另被控1項明知地誤導警務人員罪及1項管理賭場罪，指她於2025年4月19日，在香港明知地提供虛假資料，即聲稱她是路人，並發現男子李偉文於深⽔埗醫局街193號外倒臥，以誤導警務人員；及於分別於2025年4月18-19日，首尾兩⽇包括在內 ，在⾹港九龍深⽔埗醫局街193號2樓管理賭場。

林另被控1項在賭場內賭博，指她於2025年4月19日， 在⾹港九龍深水埗醫局街193號2樓在賭場內賭博 。

案件編號：WKCC1700/2025