元朗大道村焦屍│警指死者為59歲非華裔男　屍身有明顯燒傷及腐化

元朗洪水橋大道村一間鐵皮村屋，周一（21日）下午發現一具男性焦屍，該村屋今年農曆年初一（1月29日）曾發生火警，事隔近3個月才由新業主發現屍體。



警方表示，男事主59歲，為非華裔人士。警方於21日下午2時23分接獲該村屋業主報案，指在上址發現一具懷疑燒焦的屍體。人員接報到場，發現男事主倒臥在上址，身上有明顯燒傷及腐化痕跡。男事主於現場被證實死亡，死因有待驗屍後確定。案件列「屍體發現」，交由元朗警區重案組跟進。

年初一當晚大道村一間村屋發生火警，可見現場火光熊熊。（讀者提供圖片)

消防處較早前回覆事件，指接獲警方通知，指21日下午於洪水橋大道村38號，發現一具燒焦屍體。處方已成立專責小組就事故進行調查，包括調查導致事主死亡及相關火警起因，以及事件是否與今年1月29日在同一地點發生的火警有關。消防處現時正聯同警方及政府化驗所人員進行調查。

此外，消防處回覆指1月29日晚上11時19分，接報該村屋起火後，當時出動10輛消防車及1輛救護車到場，並於同晚11時55分停止動員；期間消防曾派出搜救隊，當時並無發現死傷者。

年初一當晚大道村一間村屋發生火警，可見現場火光熊熊。（讀者提供圖片)

元朗洪水橋大道村一鐵皮村屋內發現焦屍，據報該村屋於農曆年初一（1月29日）曾發生火警，警員在現場檢走一份疑為租約的文件，文件上有火燒痕跡。（王譯揚攝）

消防接報後再到涉事村屋調查。