謝霆鋒啟德演唱會｜入場及交通全覽　禁帶發光支持牌應援物入內

【謝霆鋒／演唱會／啟德體育園／啟德主場館】歌手謝霆鋒將於周四至下周日晚上（24至27日），在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，為首名在園區開個唱的本地藝人。啟德體育園今日（22日）公布入場、交通及餐飲等安排，供觀眾做足準備。



當中必須注意的事項包括︰



．任何尺寸的發光支持牌及應援物亦不可帶入場內；

．官方紀念品銷售點只接受信用卡或手機支付；

．掃瞄門票入場後，如需要離開，不得再次進入啟德主場館。



謝霆鋒演唱會2025香港座位表。（網上圖片）

園方提醒，觀眾應預先做好3點準備，包括在出發前提早領取實體門票；查閱入場安排和路徑，預留足夠時間入場；了解交通安排計劃好到場及離場交通。

啟德體育園又指，在每晚演唱會開始前及完場後，園內將有謝霆鋒演唱會的官方商品出售，樂迷可提前到達選購。

早前啟德體育園的活動中，有長者攜帶長遮進場被拒。（資料圖片）

入場安排一覽 長傘不可帶入場內 如有雨要預留更多時間進行安檢

．觀眾應預留足夠時間安檢及驗票，避免在演出即將開始時才到場，以免因需時等候而延誤入場。

．留意天氣預報選擇合適和輕便的衣著；如演唱會當晚有雨，要預留更多時間進行安檢，緊記長傘不可帶入場內。

．演唱會在晚上7時30分開始，觀眾最早可於下午4時30分開始安檢，在下午5時30分開始入場。

．觀眾需通過驗票及安檢，根據門票註明的入場閘口，提前到達相應閘口掃瞄門票進場。企位及地面座位區域門票觀眾，須到指定閘口領取入場手帶。

攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯，不得附有瓶／杯蓋及任何液體。（資料圖片）

入場安排一覽 任何尺寸發光支持牌及應援物不准帶入內

．如門票上註明使用X閘口入場，須特別留意前往X閘口的路線，相對於其他閘口的觀眾不同。Ｘ閘口設於地面，觀眾需跟隨沿途指示，經承啟道公園前往該閘口。

．其他閘口入場的觀眾可經西橋（較近港鐵宋皇臺站）或中央廣場（較近港鐵啟德站）前往閘口。如需協助，可隨時向在場工作人員查詢。

．掃瞄門票入場後，如需要離開，不得再次進入啟德主場館。

．觀眾須留意場地規則及有關限制攜帶的物品，特別是如攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯，不得附有瓶／杯蓋及任何液體。任何尺寸的發光支持牌及應援物亦不可帶入場內。

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門票安排一覽 共30個自助服務站領取實體門票

．觀眾可在演唱會舉行當日前，提早到Cityline指定地點，包括港九新界、珠海、廣州、深圳、澳門，共約30個自助服務站，領取實體門票。

．觀眾必須在演唱會當日到啟德體育園領取實體票，並應提早到場領取，以預留足夠時間入場，以免延誤入場。啟德體育園建議觀眾在演唱會舉行前領取實體門票。

啟德體育園建議觀眾使用公共交通工具進出啟德主場館。（資料圖片／夏家朗攝）

港鐵交通安排 須留意港鐵屯馬線服務時間

．啟德體育園建議觀眾使用公共交通工具進出啟德主場館，由港鐵宋皇臺站D出口或啟德站D出口步行約10分鐘可到達。

．過境旅客須留意港鐵屯馬線的服務時間︰若由宋皇臺站與啟德站前往東鐵線羅湖站（經由大圍站轉車），將分別於晚上10時59分及11時01分開出。

．未能乘搭最後一班港鐵列車往羅湖站的旅客，可前往東鐵線上水站（經由大圍站轉車）轉乘九巴276B或N73，前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，再乘坐皇崗跨境穿梭巴士前往內地。

演唱會舉行當晚將設直通巴往深圳皇崗口岸。（資料圖片／黃浩謙攝）

特別巴士及過境巴士交通安排 設有11條特別巴士線

．特別巴士及過境巴士服務方面，在散場時段共有11條特別巴士路線，於宋皇臺道特別巴士提供服務，當中有9條路線將前往港九新界各主要地區的。

．另外有兩條特別巴士路線分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，港珠澳大橋香港口岸及機場，以便利觀眾轉乘皇崗過境穿梭巴士返回深圳，或轉乘金巴返回澳門或珠海，或是經機場離港。

．前往皇崗口岸的跨境巴士服務，設於啟德主場館地面G樓的旅遊巴士上落客區，乘客可從啟德主場館2樓H閘外，經扶手電梯到旅遊巴士上落客區登車。

．若觀眾已預訂啟德體育園開出的跨境巴士，須記住上車位置和班次，包括留意最後一班車的啟程時間，以免錯過班次，影響回程安排。

啟德體育園在今年3月1日正式開幕。（資料圖片／王海圖攝）

的士乘客及私家車安排 不設私家車泊車位

．乘坐的士的觀眾，須留意上落客區共有以下幾個，包括︰宋皇臺道的特別巴士／的士上落客區、啟德主場館的士落客區（不設上客）、啟德體藝館的士落客區（不設上客）。

．離場時只設位於宋皇臺道的特別巴士／的士上落客區一個上客點。

．啟德體育園內不設泊車位，須避免駕駛私家車前往會場。

行李寄存安排 設有3個行李寄存處辦手續

．啟德體育園建議觀眾穿着輕便裝束入場觀看演唱會。

．啟德主場館附近將設有付費物品寄存處，於活動當日下午3時30分至晚上11時30分開放，供活動參加者使用。

．觀眾可自行將行李帶往3個寄存處辦理手續，分別是啟德體藝館1M層（近中央廣場）、啟德青年運動場外（近安檢站），以及啟德主場館跨境巴士上落客區。

．視乎人流狀況，觀眾可能需要排隊寄存／領回物品，須預留足夠的時間寄存或取回物品，以免耽誤入場時間或錯過交通班次。

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官方紀念品銷售安排 只接受信用卡或手機支付

．合共有5個官方紀念品銷售點，分別位於啟德體藝館1M層、啟德展館（啟德主場館近F閘）、啟德主場館二樓啟慶滙、東營及中央廣場旁。

．只有啟德體藝館1M層的銷售點向公眾開放，其他銷售點只限持票觀眾前往。

．現場只接受信用卡或手機支付。

啟德體育園主場館附近食肆。（資料圖片／夏家朗攝）

餐飲及娛樂設施安排 啟德美食海灣嘉年華有近30個美食攤位

．主場館內設有餐飲設施，啟德零售館內提供近70間餐飲及多國美食可供選擇。

．部份食肆及商店延長服務時間，詳情可留意啟德體育園網站（按此） 或手機應用程式。

．「啟德美食海灣嘉年華」有近30個美食攤位，於周五至周日（25日至27日）開放，營業時間延長至晚上11時，為觀眾提供更多選擇。

啟德體育園主場館附近食肆。（資料圖片／夏家朗攝）

啟德體育園︰與主辦方及政府等保持密切溝通

啟德體育園指，為確保觀眾享有最佳的演唱會體驗，作為場地提供及營運者會繼續與主辦方、政府各部門、公共交通營辦商及相關持分者保持密切溝通，積極籌備場地及交通等安排，為每位入場觀眾提供非凡體驗。