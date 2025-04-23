金價高位｜婦放售半世紀前買入黃金　大賺37倍　當年一両呢個價位

【金價／中美貿易戰／特朗普關稅政策】受到關稅戰影響，避險資金持續湧入黃金市場，金價昨日（22日）「破頂」。昨日及今日（23日）都有不少市民到金舖放售黃金，其中以回收價較連鎖金店高而聞名的中環「忠記」，今日下午門外持續有人龍。



有居於元朗的市民到「忠記」排隊近一小時賣金，成功賺得1%的差價，持貨兩年賺大約七成，謙稱自己「好彩」。亦有婦人到場放售1970年代買入、每両800元的黃金，指價錢已到心水價位，因此放售，又表明不擔心太早放售後金價會再破頂，認為投資無「早知」這件事。



金價處位歷史高位，以回收價較連鎖金店高而聞名的中環「忠記」，今日下午門外持續有人龍。（林遠航攝）

金價處位歷史高位，以回收價較連鎖金店高而聞名的中環「忠記」，今日下午門外持續有人龍。（林遠航攝）

門外一度20人排隊 排隊至離開需1小時

位於中環的金行忠記近日人流急增，皆因金價昨日再創新高，一度突破每盎士（28.35 克）3,500美元（折合約2.7萬港元），每両（港計37.8克）計突破3萬港元，吸引市民放售黃金。

金店門外今日下午持續有人龍，最高峰一度超過20人排隊，由排隊到離開金店至少要一小時。現場所見，排隊人士以中、老年人士為主。

金價處位歷史高位，以回收價較連鎖金店高而聞名的中環「忠記」，今日下午門外持續有人龍。（林遠航攝）

1970年代黃金一両$800 賣金婦人：當年得閒買一啲、得閒又買一啲

在首飾工場上班的老主顧林小姐不頊上鏡接受訪問，不過就透露，今日到場放售「少少」黃金，坦言是因為近日金價破頂。她有買金的習慣，「得閒買一啲，得閒又買一啲，有lucky money咪買。」她透露今次放售的黃金是1970年代買入，當時每両僅800元，而今日金價每両介乎3.04至3.06萬元，即她持貨大約50年間，賺了約37倍。

資料顯示，在1970年代一個中五畢業生做文員，月入約有2,500元。

不擔心金價再升：無得後悔，做得就要接受後果

不少人看好金價會再破頂，預測明年升穿每盎士4,000美元，會否擔心現時太早放售？林小姐表示，金價就如股票一樣，每日都有升跌，而她賣金是因為覺得現時金價足夠吸引，手上又有「多餘」黃金，所以放售。她又表示，賣金時機「無得後悔，做得就要接受後果」，「同股票一樣，（你估）聽日會上，（如果）佢跌咗嚟你又點算呢，你有冇怨自己『早知噚日放咗啦』?」

曾先生今日從元朗到中環放售金粒，持貨兩年多，賺了七成，稱滿意回報。（林遠航攝）

青年元朗到中環放金 獲利七成謙稱「好彩」

30多歲的曾先生今日從元朗到中環放售金粒，持貨兩年多，賺了七成，稱滿意回報。他指忠記出名「好價」，透露今日在忠記放金，較其他連鎖店高大約1%。對於金價走勢，他坦言看好，至於為何看好仍選擇現時放售，他稱是出於「風險管理」，又謙稱指獲利純屬「好彩」。

李先生與太太認為，國際局勢、國家政策難以預測，「無人知明日係點樣，最好揸現金」。（林遠航攝）

夫婦趁高位放金：無人知明日係點樣

李先生與太太在金價不足一萬時買入黃金，今日同樣到場賣金，「賺咗2萬蚊，攞嚟消費呀！」李太太指金價罕見高企，認為此輪漲勢未必持久，現時賣出套現較為划算，故把握時機出貨。她認為投資不能只想賺到盡，即使無法在昨日「破頂」之時賣金，亦不覺得可惜。

李先生認為，雖然金價或再有上漲空間，但同時國際局勢、國家政策難以預測，「無人知明日係點樣，最好揸現金」。

中環「忠記」老闆鍾先生表示，這兩日「忠記」每日都收了數千萬元的黃金，至於最大的一件是一隻重達三公斤的金兔，價值200多萬。（林遠航攝）

中環「忠記」老闆鍾先生表示，這兩日「忠記」每日都收了數千萬元的黃金，至於最大的一件是一隻重達三公斤的金兔，價值200多萬元。（林遠航攝）