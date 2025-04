謝霆鋒演唱會及K-Pop演唱會落幕　啟德園：4日5場共吸引18萬觀眾

藝人謝霆鋒一連四日(24至27日)在啟德體育園主場館舉行的演唱會今晚(27日)結束,園方表示,連同昨日(26日,星期六)於體藝館舉行的《JUST US Live in Hong Kong》K-Pop演唱會,兩個活動合共吸引超過18萬名樂迷到訪體育園,園方指充分展現體育園團隊靈活與務實兼備的承辦能力。



在接下來的5月,將有亞洲搖滾天團五月天及JJ林俊傑分別舉行四場及兩場演唱會。



藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼,是首名在主場館開個唱本地藝人,唱盡他的各首名曲。(葉志明攝)

謝霆鋒三首歌吸引全場樂迷無間斷合唱

謝霆鋒相隔25年再次在香港舉行個人演唱會,一連四日每場都爆滿,園方指在他唱《不要說謊》、《無聲仍有聲》及《活著VIVA》時,全場樂迷無間斷合唱,他是首名在啟德體育園主場館開演唱會的本地藝人。

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼。謝霆鋒站上巨型球形台移向觀眾席位置,以上帝視角跟企位歌迷打招呼。(葉志明攝)

周六體藝館K-Pop人氣歌手演出

啟德體育園另一場館體藝館昨日舉行《JUST US Live in Hong Kong》演唱會,有K-Pop人氣歌手演出,將精湛的編舞和強勁節拍帶到香港,樂迷可以近距離欣賞金在中、金俊秀 (XIA)、鄭先娥、Nicloe及女團SAY MY NAME的演出。

《JUST US Live in Hong Kong》海報。(啟德體育園提供)

昨2場演唱會同時辦舉 園方:運用兩個場的特點策劃入場及離場時間

換言之,昨日同時有兩場演唱會舉行,是啟德體育園3月啟用以來首次。園方表示,是次園方運用了兩個場地的特點,策劃活動入場及離場時間、調配設施及通道安排,並通過人群管理,所有觀眾亦可在完場後45分鐘內乘搭公共交通工具離開園區。

4日期間每日約4500旅客完場後坐過境巴士返內地

園方稱一直與公共交通營辦商保持合作,包括港鐵、巴士及過境巴士。在4日大型演唱會活動期間,每日有約4,500名旅客經由園區乘搭過境巴士往返內地。

體育園周邊的餐飲設施也不斷升級,包括零售館內更多食肆陸續開業,並在大型活動期間延長營業時間;「美食海灣」亦繼續提供近30個美食攤位,為觀眾帶來更多樣化的美食。

+ 7

五月天、林俊傑5月啟德開騷

啟德體育園行政總裁莊澤基(John Sharkey)表示,啟德體育園歡迎來自全球各地的表演者,園方將持續汲取各方經驗,為所有觀眾提供最佳的觀賞體驗,無論是演唱會、體育賽事還是其他盛事。

亞洲搖滾天團五月天將5月9至11日、13日期間,在主場館舉行4場《五月天[#5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會》;之後歌手JJ林俊傑會在24及25日在主場館開演唱會。