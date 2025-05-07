4個月大男嬰疑入院前遭搖晃目前情況危殆 　消息：瑪麗醫院已報警

消息指，瑪麗醫院周一傍晚（5日）接獲一宗涉及一名4個月大男嬰轉介求醫個案，該名男嬰全身抽搐、腦出血，院方懷疑他送院前遭大力搖晃，懷疑受到虐待，並於昨日（6日）報警，病人現時情況危殆。《香港01》已就事件向警方及醫管局查詢，正等候回覆。



消息指，瑪麗醫院周一傍晚（5日）接到一名4個月大男嬰轉介求醫，該名男嬰全身抽搐、腦出血，院方懷疑他送院前遭大力搖晃，懷疑受到虐待，並於昨日報警。（資料圖片）

周一全身抽筋送往港怡醫院 同日轉至瑪麗醫院 證實腦出血

消息指，一名4個月大男嬰，周一因全身抽筋被送往黃竹坑港怡醫院求診，同日傍晚被轉介瑪麗醫院，期間男嬰全身抽搐，隨即被送到兒童深切治療部，經電腦掃描證實腦出血。

院方初步相信男嬰送院前曾遭大力搖晃 出現「搖晃嬰兒綜合症」徵狀

院方初步相信男嬰送院前遭人大力搖晃，懷疑受到虐待，因此於昨日早上報警。病人現時情況危殆。據悉，男嬰出現「搖晃嬰兒綜合症」徵狀。

「搖晃嬰兒綜合症」後遺症包括頭痛、頭暈，嚴重可致癱瘓甚至死亡。（資料圖片）

根據香港醫護學會文章，搖晃嬰兒綜合症(Shaken Baby Syndrome - SBS)是因嬰兒受到持續或是間歇性搖晃而對其腦部產生損害，劇烈的來回或前後搖晃，令嬰兒的頸部在短時間內發生急促震動，嬰兒較軟綿的腦組織在堅硬的頭骨內晃動，容易造成頭骨下方的靜脈破裂，引發硬腦膜下血腫或蜘蛛膜下腔出血。

「搖晃嬰兒綜合症」後遺症包括頭痛、頭暈 嚴重可致癱瘓甚至死亡

此外，眼球玻璃體亦會因急促晃動引致視網膜出血。腦部組織受到撞擊時會出現血管撕裂及腦神經纖維受損，這種損害的後遺症包括頭痛、頭暈、失憶及影響智力，嚴重者更會因腦部有大量微絲血管爆裂而引致腦部大量出血，導致癱瘓，甚至死亡。