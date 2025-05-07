男嬰疑遭人大力搖晃危殆　消息：與男嬰同住壽臣山伯母涉虐兒被捕

瑪麗醫院周一傍晚（5日）接獲一宗涉及一名4個月大男嬰轉介求醫個案，該名男嬰全身抽搐、腦出血。消息指，院方懷疑他送院前遭大力搖晃，懷疑受到虐待，因此報警，病人現時情況危殆。



最新消息指，送男嬰到醫院的57歲男嬰伯母，昨晚（6日）涉「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。據了解，被捕人今年一月開始入住男嬰位於壽臣山的家中。



瑪麗醫院周一傍晚（5日）接獲一宗涉及一名4個月大男嬰轉介求醫個案，該名男嬰全身抽搐、腦出血。院方懷疑他送院前遭大力搖晃，懷疑受到虐待，因此報警，病人現時情況危殆。（資料圖片／翁鈺輝攝）

據了解，周一下午三時四十分，一名4個月大男嬰被其57歲伯母發現半清醒，將他帶他到港怡醫院診治。同日傍晚，男嬰被轉往瑪麗醫院深切治療部留醫。經檢查後，男嬰腦部出血及懷疑患有「嬰兒搖晃症候群」，並由瑪麗醫院醫生代為報案。警方昨日早上，曾到瑪麗醫院搜證。

西區警區重案組第二隊跟進 被捕人今年一月入住男嬰壽臣山家中

消息指，警方以「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪於同日晚上約十時，在男嬰位於壽臣山的家中拘捕該姓趙的男嬰伯母。消息指，被捕人於今年一月開始入住上址。案件現交由西區警區重案組第二隊跟進。