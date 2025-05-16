政府未觸破亂局核心　的士業生計損嘆謂：以為政府會維護我哋權益

政府遲遲未就網約車發展提出明確方向及政策，觸發的士業界與網約車、非法白牌車矛盾持續升溫。今早（16日）近40名的士車主到金鐘政府總部遞交請願信，他們指網約車等非法白牌車11年來一直剝削他們的生意，忍無可忍下決定向請願，要求政府全面取締及監管白牌車。

政府控制車資、的士司機收入微薄結構問題存在多時，政府不解決問題，業界的不滿中更添無奈：「可能我哋純真，以為政府會維護業界權益。」



的士車隊大落後 鴕鳥政策近盡頭

近40名的士車主今早（16日）到政府總部外請願，要求政府立例監管白牌車。（廖雁雄攝）

有警員在現場監察的士車主的請願行動。（廖雁雄攝）

智慧出行聯合商會主席周國強今早陪同的士車主到政府總部，但沒有發言。（廖雁雄攝）

近40名的士車主政府總部遞交請願 批非法白牌影響生計

今早（16日）近40名的士車主到金鐘政府總部遞交請願信，他們指網約車等非法白牌車11年來一直剝削他們的生意。車主代表林智聰指他們來自「小車主捍衛權益關注組」，成員都是「單頭」車主，每人只擁有一至兩個的士牌。他表示非法白牌車影響他們生計，及令家人的生活質素變低。

任由矛盾惡化11年 業界代表：可能我哋純真以為政府會維護業界權益

政府不開放點對點交通市場，又阻止不了市民轉投網約車，也沒想方設法減低車主對新競爭者抗拒，任由矛盾惡化至今11年。林智聰稱，一眾小車主當初買的士牌只是為自己生活有保障，日後退休亦可將的士車牌留給子女，但現時卻被白牌車蠶食他們的生存空間，嘆謂：「可能我哋純真，以為政府會維護業界權益。」

車主代表林智聰指，他們來自「小車主捍衛權益關注組」，不滿白牌車非法營運，剝削他們生意，忍無可忍下決定請願。（廖雁雄攝）

林智聰又指，眼見白牌車非法搶生意，只付出極低成本，形容他們是「偷雞摸狗」。而在2020年9月23日，終審法院已裁定白牌車違法，而且重點不在於付款方式，而是在意圖。

車主代表林智聰指，他們來自「小車主捍衛權益關注組」，不滿白牌車非法營運，剝削他們生意，忍無可忍下決定請願。（廖雁雄攝）

5000車主請願信籲政府立即嚴厲打擊非法白牌車

林智聰指，共收集了5000名車主的請願信，呼籲政府立即採取以下三項行動：

1. 立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車；



2. 加強執法力度，針對提供白牌車服務的平台及營運者；



3. 保障的士業界權益，維護本港交通運輸行業的可持續發展。



政府今將與網約車平台會面

的士團體請願之時，運輸及物流局今早就出稿表示，關注現時網約車平台提供非法「白牌車」服務，政府今日將與平台公司會面，重申其營運必須依法。

的士車隊制度進度嚴重滯後

似曾相識的流程，的士團體不滿、當局與兩方見面、之後又再重演一次。同一時間，政府用以暫緩解矛盾的士車隊制度，進度嚴重滯後。

《香港01》最新的01觀點 ---《的士車隊大落後 鴕鳥政策近盡頭 》文章提到，的士車隊誕生本身就是政府在的士業界壓力下的一種妥協，當局為避免觸動根深蒂固利益結構，不根本改變現有牌照制度的前提下進行「改良」。做法迴避了問題核心，而非進行大刀闊斧的真改革，從一開始就為政策的成果埋下了隱患。

的士車隊尚有兩個月就要全面上路，但現在已幾可肯定車主仍然會因為牌價縮水而怨聲載道，司機待遇仍然未能改善，乘客只好繼續「用腳投票」選擇未合法的網約車。面對三方皆不滿的局面，政府官員若繼續採取鴕鳥政策，難道要等到業界再次發動罷駛等激烈行動，才後知後覺地倉促應對嗎？