520情人節熱爆｜天文台料今最高32度　未來兩日酷熱　上水或35度

【天文台／明日的天氣/香港九天天氣預報】「520情人節」浪漫升溫，今日（20日）氣溫預計最高32度。香港天文台稱，一股偏南氣流在未來兩三日為廣東沿岸帶來酷熱的天氣，根據九天天氣預報，本周四及周五（22日及23日）氣溫將介乎28度至33度，部份時間有陽光，日間更是酷熱。根據自動分區天氣預報，周四新界多區高達34度，其中上水更飆升至35度。



不過一道低壓槽本周六（24日）靠近華南沿岸，隨後本港天氣開始轉壞，有一兩陣驟雨，氣溫也逐步下降，直至下周三（28日）降至26度，當日間中有驟雨及雷暴。



一股偏南氣流會在未來兩三日為廣東沿岸帶來酷熱的天氣。（資料圖片／梁鵬威攝）

一股偏南氣流會在未來兩三日為廣東沿岸帶來酷熱的天氣。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台今早7時45分發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。截至中午12時正，天文台錄得氣溫30.4度，預計全日介乎28至32度，相對濕度72%，京士柏紫外線指數為6，強度屬於高。

一股偏南氣流正影響廣東沿岸 今午天氣炎熱

天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時高空擾動為該區帶來驟雨及雷暴，預計今日本港大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴，下午天氣炎熱，吹輕微至和緩偏南風。

一道低壓槽會周六靠近華南沿岸 周末有幾陣驟雨

天文台指，一股偏南氣流會在未來兩三日為廣東沿岸帶來酷熱的天氣，預料一道低壓槽會在周六（24日）靠近華南沿岸，周末期間有幾陣驟雨。另外受偏東氣流影響，下周初廣東沿岸雲量較多，氣溫稍為下降。

根據自動分區天氣預報，周四（22日）下午2時，上水飆升至35度。（網頁截圖）

周四新界多區高達34度 上水飆升至35度

根據天文台九日天氣預報，本周四及周五（22日及23日）的氣溫最高，介乎28度至33度，部份時間有陽光，日間更是酷熱。根據自動分區天氣預報，周四下午2時，新界多區高達34度，包括打鼓嶺及流浮山，上水更飆升至35度。

不過由下周日（25日）本港開始有一兩陣驟雨，氣溫也逐步下降，直至下周三（28日）降至26至29度，當日天氣惡劣，間中有驟雨及雷暴，降雨概率為高。