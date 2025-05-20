郭鳳儀父准保釋　官指涉案保單受益人存爭議　信無再危害國安風險

被警方國安處通緝郭鳳儀，其父被指協助她更改保單，亦遭警方國安處控告，郭父被拘留約3星期，今早(20日)在高等法院獲准以40萬元保釋外出。負責處理的國安法指定法官李運騰，批准傳媒報道郭父申請保釋的內容。庭上透露，案中涉及的保單，是郭父在女兒年幼時為她購買，郭鳳儀成年後未有簽名更改，辯方指郭父認為這屬其個人財產，想取回其金錢，又強調郭父無財政上支持女兒，更指目前的國安相關條例並無株連家人的條文。李官同意保單的受益及控制人誰屬，有可爭辯之處，亦認為郭父並無繼續作危害國家安全行為的風險，准他保釋外出。



被告郭賢生（68歲，報稱商人），被控《維護國家安全條例》及《刑事罪行條例》下的「企圖處理潛逃者的資金」罪，指他涉協助其女兒郭鳳儀更改保單內容，並企圖提取保口結餘。案件押後至6月13日，在西九龍裁判法院再訊。

被告郭賢生申請保釋時強調沒有財政上支持女兒。(朱棨新攝)

被告郭賢生(左)下午在親友陪同下離開法院。(朱棨新攝)

被告郭賢生(左)獲准以40萬元保釋外出。(朱棨新攝)

涉案保單是被告在女兒兩歲時購入

李官在處理保釋時指，涉案保單是在郭鳳儀不足兩歲時，被告替女兒購買，保單的供款一直由被告支付。至2015年時，郭鳳儀年滿18歲，但未有進行轉名。控方指，保單當時已自動轉名，且保單的受益人是郭鳳儀，她亦控制該保單，故認為保單屬郭鳳儀的財物。被告是次申請取消保單，取回相關款項。他現時退保，可以取回約8.8萬元。

被告手機有在日本與女兒的合照

控方強調，被告非一時衝動犯案，而是明知故犯，知道其女兒的身份下仍干犯本案。警方在被告手機中，找到他和郭鳳儀在日本的合照。被告從日本返港後，便向保險公司遞交有其女兒簽名的表格。法官問，若被告想取回款項，有什麼方法，控方指被告應保安局局長申請，並提供理由。

被告近年無在財政上支持郭鳳儀

法官問及，郭鳳儀在港是否有股票等其他資產，控方稱沒有相關資料，也同意被告在最近數年沒在財政上支持郭鳳儀。

辯方指被告想取回屬於自己的款項

被告的代表大律師陳詞指，被告視該保單為他的個人資產，他想取回屬於自己的款項，因此向保險公司提交表格。保險公司於2015年要求郭鳳儀提供簽名等資料，令保單的持有人由被告轉為郭鳯儀，但她未有這樣做，顯示她未有接受饋贈。此外，被告涉及另一宗案件，指他在2023年誓章中指出涉案保單是其資產。

現時無株連家人的法例

辯方續稱，郭鳳儀自2014年已在外國生活。她被指勾結外國勢力時，也是身處外國，被告沒有提供資金助女兒干犯國安罪行。被告和其女郭鳯儀有血緣的聯繫，現時沒有株連家人的法例。

此外，被告是工程公司的老闆，從事裝修水電工程生意，他沒有政治和外國聯繫。他在港的資產不菲，要轉移至外國不易，因此其潛逃風險低。

官認為被告無繼續從事危害國安的風險

法官聽取陳詞後，指本案的爭議在於保單的受益人和控制人是被告還是其女，有爭辯之處。此外，被告已沒有在財政上支持郭鳳儀，也沒有政治聯擊。警方已通知銀行和財務機構，若有人處理郭鳳儀在港的資產，警方不難發現，本案正是保險公司通知警方。法官認為，被告再去銀行等處理郭鳳儀的資產，機會不大。法官認為被告沒有繼續從事危害國安行為的風險，因此批准其保釋申請。

案件編號：HCCP 343/2025