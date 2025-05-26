特區護照擬加價$60　32頁加至$430　入境處料28項加價增億元收入

入境事務處今（26日）向立法會提交文件，擬調高入境處轄下28項收費，包括申請簽證、特區護照等的費用，增幅由3%至51%不等。其中申領特區護照的收費計劃增加60元，32頁收430元，48頁則收520元。普通簽證收費將由100元增至330元，增幅達43%。如落實28項加價調整，料入境處每年可增1億4百萬元收入。



入境事務處向立法會提交文件，擬調高入境處轄下28項收費。（廖雁雄攝）

入境處：逐步回收全部成本 料對市民影響輕微

入境處建議轄下28項服務加價，以期逐步收回全部成本。加價幅度為3%至51%，收回成本率有望升至19%至100%。入境處表示會定期檢討這些收費項目的成本，並根據「用者自付」原則，在有需要時提交調整收費建議。這些收費對大部分市民的日常生活影響輕微，對一般營商活動影響亦有限。

年滿16歲申領特區護照費用劃一加$60

年滿16歲的人士申領特區護照，32頁護照計劃由370元加價至430元，48頁由460元加價至520元。加價後，收回成本率達78%及91%。

未滿16歲人士申領32頁及48頁護照，由現時185元及230元，加價至215元及260元，兩者均加價30元。申請修訂護照，費用從現時的84元增至110元，作出批注費用亦會增加30元至200元。

入境處建議調整其轄下28項服務的收費，其中申請32頁及48頁護照的費用，將由現時的370及460元增至430和520元。（立法會文件截圖）

入境處建議調整其轄下28項服務的收費。（立法會文件截圖）

此外，入境處建議將申請普通簽證和過境簽證的費用，從230元和120元，調高至330元和170元。如要改變逗留條件，例如延長逗留期限，亦需繳交330元，比以往貴100元。

而有效期1年及3年的多次入境證，費用亦會增加到670元和1350元，分別比以往貴200和415元。有效期7年的44頁和92頁簽證身分書，費用會增加至325元和450元，比以往貴40和80元。

入境處建議將申請普通簽證和過境簽證的費用，從230元和120元，調高至330元和170元。（立法會文件截圖）

入境處建議將申請普通簽證和過境簽證的費用，從230元和120元，調高至330元和170元。（立法會文件截圖）

入境處預計會在今年9月實施新收費，料每年可增1億4百萬元收入。