林夏薇丈夫亦遭業主申請破產 因其夫已破產 業主撤回其夫的申請
撰文：陳蓉
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藝人林夏薇上周遭山頂住所業主申請破產，業主早前亦有向申請其夫莫贊生破產。惟其夫早前因拖欠1.35億港元貸款，被兩間公司申請破產，法庭於今年4月向莫頒下破產令。他們夫婦所住山頂物業的業主，今（3日）在高等法院申請撤回向莫的破產呈請，獲法庭批准。
債權人為Jadespring Limited，被呈請破產者為莫贊生（Mok Tsan San）。
Jadespring Limited是山頂物業The Mount Austin的業主，董事包括南豐集團創辦人陳廷驊長女陳慧芳。林夏薇及莫報稱地址均在The Mount Austin。該公司上周曾入稟申請林破產，林的破產呈請已排期今年8月26日聆訊。
案件編號：HCB2959/2024
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