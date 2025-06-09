中環「好酒好蔡」回應食安事件　餐廳已徹底清潔並停售相關菜品

衞生防護中心日前確認，八人上月在中環「好酒好蔡」用膳後約9至57小時後出現腹痛、腹瀉和嘔吐等病徵，其中四人糞便樣本對諾如病毒呈陽性反應，各人曾共同進食潮州醃沙白。食環署調查指，餐廳的衞生情況大致妥當，但事件中有海產並未徹底煮熟。



「好酒好蔡」今日（9日）回應事件，指當日餐廳曾向多檯顧客提供類似菜品，除該名顧客的投訴外，沒有其他檯的顧客出現身體不適的情況，餐廳已在接獲投訴後停售相關菜品，並對餐廳進行徹底清潔。「好酒好蔡」又稱，網絡上流傳對餐廳的不實指責，店方重申，「 好酒好蔡」餐廳極之重視食品質素和顧客感受。



有網民日前在社交平台小紅書發文，稱5月3日在中環「好酒好蔡」舉行婚禮午宴，兩日後10名親屬出現上吐下瀉。（好酒好蔡Instagram）

有網民日前在社交平台小紅書發文，稱5月3日在中環「好酒好蔡」舉行婚禮午宴，兩日後10名親屬出現上吐下瀉。（小紅書圖片）

食環署指，接獲衞生防護中心通知後，已即時派員到餐廳調查，檢視食物烹調流程和衞生情況，並抽取食物和環境樣本作化驗。調查期間，餐廳的衞生情況大致妥當，未有發現違規事項。

食環署又指，署方人員已即時指示有關處所暫停供應所有涉事食物，並進行徹底清潔和消毒。調查顯示，事件中有海產並未徹底煮熟，而從相關處所檢取的食物和環境樣本檢測結果均屬滿意。署方人員已向相關處所負責人和員工提供食物安全和衞生教育。

餐廳：當日曾向多檯顧客提供類似菜品 沒有其他顧客不適

餐廳則表示高度重視事件，已向該名顧客了解情況，並檢視上月3日所有顧客的用餐紀錄及相關食材。

店方指近日網絡流傳對餐廳不實指責 餐廳將正常營運

餐廳指，當日曾向多檯顧客提供類似菜品，除該名顧客的投訴外，沒有其他檯的顧客出現身體不適的情況。餐廳已在接獲投訴後停售相關菜品，並對餐廳進行徹底清潔。未來，餐廳將正常營運。

餐廳指，近日網絡上流傳對餐廳的不實指責。餐廳重申，極之重視食品質素和顧客感受，並將一如既往堅持向顧客提供最優質菜品及服務。