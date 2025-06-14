汀九橋南行往靑衣路段　6.21智慧公路操作測試　中午封快線15分鐘

運輸署今日（14日）公布，汀九橋南行往青衣方向路段，將於下周六（21日）中午12時，進行約15分鐘的智慧公路操作測試。期間汀九橋南行將會短暫封閉快線，同時首次開放路肩行車，車速限制會相應降至時速50公里。駕駛人士屆時須留意現場的行車線管制燈號和車速限制，按指示小心駕駛。



汀九橋南行往青衣方向路段下周六(21日) 中午12時將進行約15分鐘的智慧公路操作測試。圖示青馬管制區青衣行政大樓控制中心。(運輸署圖片)

運輸署表示，汀九橋南行線自去年12月29日起試行智慧公路先導計劃，至今運作暢順，新增的交通事故自動偵察系統利用人工智能技術，有助更快速偵察和處理交通事故。

截至今年5月底，系統於短時間內有效偵察到16宗交通事故，大部分為輕微交通意外；當中11宗於10秒內偵察到，並即時發出警示予管控人員跟進，較以往主要由管控人員透過閉路電視定時排查以識別交通事故，大幅縮短偵察時間近9成。

運輸署6月14日公布，汀九橋南行（往青衣方向）路段將於下周六(21日)中午12時進行約15分鐘的智慧公路操作測試。測試期間，汀九橋南行將會短暫封閉快線。(運輸署圖片)

運輸署發言人表示，為進一步檢視先導計劃的成效，6月21 日中午時段進行操作測試，評估駕駛人士是否遵從管制燈號正確使用路肩，並收集相關操作的數據，作為優化先導計劃及制定未來推展智慧公路策略的參考。

運輸署會聯同相關部門持續監察先導計劃，按實際情況適當調整系統及運作安排，確保道路和行車安全。