汀九橋南行線12.29試行交通事故自動檢測系統　10秒偵察異常車況

運輸署計劃在汀九橋南行線實行智慧公路先導計劃，運輸署助理署長（策略研究）梁世豪今早（20日）在電台表示，有關工程已於今月上旬完成，預計12月29日啟用。



計劃將先試行一個月，包括設有全覆蓋的自動事故檢測系統，實時感知交通意外等異常情況，並因應實際路面狀況，利用路肩維持容車量，紓緩因意外造成的交通阻塞。如試行順利，署方會持續監察並在約半年後進行中期檢討。



汀九橋南行線將實行智慧公路先導計劃。攝於5月25日。（資料圖片/夏家朗攝）

就「汀九橋智慧公路先導計劃」，運輸署今年4月向葵青區議會交通運輸委員會提交文件，計劃在事故發生時開放路肩，以疏導交通，並加裝全覆蓋的自動事故檢測系統。

運輸署助理署長（策略研究）梁世豪今早（20日）接受電台訪問，他表示今月初已完成相關工程，包括安裝設備，預計12月29日將會啟用。

汀九橋南行線將實行智慧公路先導計劃。（運輸署文件）

系統可檢察異常車況 路肩適時開放疏通路面

他解釋，自動事故檢測系統即由視像鏡頭偵測異常情形，例如當車速放慢、停止或逆線行駛，可10秒內傳輸訊息予管制區同事，再作出應對措施，相比以往平均要1分鐘，應對效率更快。

至於路肩，他指如發生事故須較長時間恢復，則會開放，讓駕駛者繞過事故發生點；輕微碰撞則未必開放，屆時將由警察視乎實際情況而定。

汀九橋南行線的智慧公路先導計劃將於12月29日啟用。（資料圖片/廖雁雄攝）

約半年後檢討成效

他表示選擇汀九橋南行線、即往青衣方向路段為試行點，是「天時地理」的考慮，不少新界西市民往市區上班都經此路，有一定車流。此外，橫跨橋面的龍門架，方便配備行車線管制訊號、可變速度限制標誌及可變信息顯示屏。他又指，汀九橋開通近30年，原已計劃更新機電設備，現在同時進行計劃，可節省開支。

先導計劃將先試行一個月。運輸署會密切檢視相關系統和技術的具體運作，並按實際需要適當調整。如試行順利，署方會持續監察並在約半年後進行中期檢討，評估成效。先導計劃收集的交通數據會用於政府制定未來智慧公路的推展策略。