汀九橋南行線12.29凌晨零時起　智能系統偵測異常　應對交通事故

運輸署明日(29日)凌晨零時開始，在汀九橋南行線，即往青衣方向，推展智慧公路先導計劃，利用一系列智能系統，全天候監測行車狀況，偵察異常情況，應對交通事故，期間會收集交通數據，檢討先導計劃成效，以制訂未來推展策略。



汀九橋南行線，即往青衣方向，12.29凌晨零時起推展智慧公路先導計劃。(運輸署圖片)

運輸署在社交網頁表示，明天凌晨零時開始，在汀九橋南行線，即往青衣方向，推展智慧公路先導計劃。智能系統可於短時間內偵察到交通事故，並佰因應情況調節行車線管制燈號及車速限制標誌，並透過可變信息顯示屏發放實時道路資訊，提示駕駛者，現場人員可以因應情況，利用路肩疏導車流，紓緩因交通意外造成塞車的情況。

汀九橋南行線將實行智慧公路先導計劃。攝於5月25日。（資料圖片/夏家朗攝）

汀九橋南行線將實行智慧公路先導計劃。（運輸署文件）

汀九橋南行線的智慧公路先導計劃將於12月29日啟用。（資料圖片/廖雁雄攝）

運輸署助理署長（策略研究）梁世豪較早前提到，自動事故檢測系統即由視像鏡頭偵測異常情形，例如當車速放慢、停止或逆線行駛，可10秒內傳輸訊息予管制區同事，再作出應對措施，相比以往平均要1分鐘，應對效率更快。

至於路肩，他指如發生事故須較長時間恢復，則會開放，讓駕駛者繞過事故發生點；輕微碰撞則未必開放。先導計劃將先試行一個月。運輸署會密切檢視相關系統和技術的具體運作，並按實際需要適當調整。如試行順利，署方會持續監察並在約半年後進行中期檢討，評估成效。