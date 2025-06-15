謝展寰：《減廢回收約章》一周年　覆蓋逾76萬住戶　冀更多人響應

環境及生態局局長謝展寰今（15日）在網誌發文指，《減廢回收約章》推出約一年，已獲900個私人住宅物業響應簽署，覆蓋超過76萬個住戶，包括6成大型私人屋苑住宅。謝展寰指，當局會加強對屋苑的宣傳教育，並繼續提供就技術支援和咨詢服務，希望促使更多私人住宅響應《約章》。



環境及生態局局長謝展寰今（15日）指，《減廢回收約章》推出約一年，已獲900個私人住宅物業響應簽署，覆蓋超過76萬個住戶。（環境及生態局網站）

謝展寰指，《約章》其中一個重點，是推動屋苑增設較少見的回收物料收集設施。多個參與屋苑已新增了紙包飲品盒和廚餘回收桶。（環境及生態局網站）

謝展寰今發文指，《約章》其中一個重點，是推動屋苑增設較少見的回收物料收集設施。多個參與屋苑已新增了紙包飲品盒和廚餘回收桶，鼓勵住戶在回收常見的紙張、金屬、塑膠以外，嘗試更多元化的回收。

他指，日前探訪沙田區一個簽署了《約章》的私人屋苑時，發現每座平台出入口均設完善的分類回收桶。該屋苑今年首季共收集到21,000公斤廚餘、5,900公斤塑膠，以及3,200公斤廢紙等的回收物，平均每戶每月回收量約6.3公斤；而另一個位於將軍澳的大型私人屋苑自去年6月簽署《約章》後，玻璃及紙包飲品盒回收量，分別錄得30%和110%的升幅。謝展寰表示，這顯示在《約章》推動下，更多居民養成回收習慣。

謝展寰又稱，全球貿易戰帶來經濟前景充滿不確定性，但環境保護與經濟發展不需要一定對立。在當前形勢下仍然有不少政策工具和方向可以發揮作用，也避免在這個艱難時期加重市民和經營困難者的負擔。他指，持份者對《約章》的全力支持，印證了家居回收可以既簡單又有效。

他續稱，當局會對屋苑加強宣傳教育工作，繼續提供技術支援和諮詢服務，並積極分享成功個案，期望這些寶貴經驗，不但能為日後的政策提供重要參考，更可以促使更多私人住宅加入《約章》行列。