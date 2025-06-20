自助餐之亂｜一折促銷超賣　嘉里酒店認平台出錯　延長餐券使用期

香港嘉里酒店本周二（17日）透過網上旅遊平台KKday，以一折優惠價促銷自助餐，價格低至$90一位，吸引不少人訂購，但卻因超賣而引起混亂，不少成功訂購的顧客收到強制改期通知，有人更指未能成功聯絡客服改期。



酒店方面今（20日）回應事件，指留意到近日透過第三方平台銷售大灣咖啡廳自助餐券期間，因該平台系統出現錯誤，導致所售出之餐券數量超出原先預期；現經酒店跟進和協調，所有此次通過該第三方平台購買的有效餐券將獲接納，並可依原優惠條款使用，酒店亦已延長餐券有效期至本年9月19日。



（Threads截圖）

香港嘉里酒店本周二（17日）透過網上旅遊平台KKday，以一折優惠價促銷自助餐，價格低至$90一位，吸引不少人訂購。不過，相關產品因超賣而引起混亂，不少成功訂購的顧客收到強制改期通知。

其中有顧客於周三（18日）在社交平台上表示，已訂購當天的自助午餐，但在前一日（17日）晚上收到KKday電郵通知，指該時訂購時段已經沒有位置， 並指「真的很抱歉，我們讓你失望了！此商品一經上架便獲得熱烈迴響，遠超我們原先預估數量」，要求該名顧客改期。

該名顧客又指，平台提供的方案毋須補差價，可以改指定日子，星期六、日的午市自助餐，或者晚市自助餐。但他指，透過應用程式回覆線上客服，卻沒有回應；及後他透過熱線電話聯絡平台，惟熱線電話卻讓他以電郵形式聯絡客服，至當天晚上近凌晨時分，該名顧客的用餐時間仍未可確認。

香港嘉里酒店大灣咖啡廳（資料圖片）

（圖片來源：香港嘉里酒店）

香港嘉里酒店：已延長餐券有效期至2025年9月19日

香港嘉里酒店今（20日）回應事件，指留意到近日透過第三方平台銷售大灣咖啡廳自助餐券期間，因該平台系統出現錯誤，導致所售出之餐券數量超出原先預期。香港嘉里酒店明白此情況或為部分顧客帶來不便，現正與平台保持緊密溝通，積極跟進相關安排，務求妥善處理，並確保整體體驗盡可能順暢。

經酒店積極跟進和協調，所有此次通過該第三方平台購買的有效餐券將獲接納，並可依原優惠條款使用。為提供更大彈性及便利，香港嘉里酒店已延長餐券有效期至2025年9月19日，希望顧客能按個人行程，選擇最合適的時間到訪。