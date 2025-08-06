眼鏡配錯可能影響視力！註冊視光師X百年品牌　視力健康有保障

一副度數不準、品質參差的眼鏡，可能會影響矯正視力效果，長期佩戴什至有可能導致頭暈、眼睛疲勞等不適。視覺表現與日常生活質素息息相關，應該交由專業視光師和可信賴的品牌負責，才能確保每一步都經過專業評估與細心處理。



視光師牌照嚴格監管 助預防潛藏健康問題

香港眼科視光師學會會長陳文彬博士表示，驗眼並不是一項簡單的工作，而是一門結合醫學、光學與技術經驗的專業服務。在香港，只有完成嚴格的視光學教育並通過註冊的視光師才被允許從事驗眼工作。他解釋，香港的牌照制度非常嚴格，確保每位視光師都具備足夠的專業知識與經驗，保障市民的眼睛健康。

視光師的職責遠超檢查視力度數，他們還需全面檢測眼睛健康狀況。例如，近視突然加深可能不僅是用眼過度，而是白內障或其他眼疾的徵兆。視光師能透過檢查早期發現視網膜問題，甚至察覺如糖尿病、高血壓等全身性疾病的跡象。陳文彬博士補充，視光師的工作不只是配眼鏡，還能幫助市民預防潛在的健康問題。

消費者在選擇視光服務時，應留意店內是否展示註冊視光師的證書，這是合資格視光師的基本標誌。此外，香港的視光師需每年續牌並完成持續進修，以掌握最新的視光學知識。市民亦可透過Essilor官網，找到鄰近的專業視光服務提供者，確保驗眼過程安全可靠。

百年品牌依視路Essilor 專業創新成就清晰視野

在選擇專業視光師後，挑選合適的眼鏡品牌同樣重要。而依視路Essilor作為全球No.1光學鏡片品牌，無疑是守護視力健康的最佳選擇。憑藉170多年歷史，依視路Essilor以「看得更多、成就更多」（See More, Be More）為使命，致力於將優質的視光解決方案帶給每一位消費者。

許多消費者在外地配鏡時，因擔心語言溝通障礙而放棄重新驗光，選擇直接沿用舊有度數，並誤以為這樣便萬無一失。然而，視覺的清晰度與舒適度，不僅取決於度數，更受到瞳距、瞳高等配戴參數，以及鏡框實際配戴位置的影響。

例如，瞳高測量過高會引致遠距離視力模糊；過低則會影響近距離閱讀的舒適感。瞳距若過闊或過窄，除了會造成視野模糊，更可能引發眼睛疲勞、頭暈甚至頭痛等不適症狀。傳統的人手測量極度依賴驗光師的個人經驗，容易產生人為誤差。

隨著科技進步，依視路（Essilor）Visioffice利用先進數碼儀器3D立體影像系統，將測量精度提升至0.1毫米，大幅減少人為誤差，提供高效而可靠的數據。經驗豐富的視光師在這些高精度數據的基礎上，再結合每位顧客的具體需求進行精準調校，最終確保所有配戴者，特別是漸進鏡使用者，都能獲得最理想的視覺體驗。

依視路Essilor的鏡片以先進的創新技術為核心，通過不斷的研發改良，確保為配戴者提供清晰的視野。不少消費者可能都有類似的經歷：戴著普通眼鏡，卻經常需要頻繁調整視角，無法清楚應對不同距離的視物需求，甚至在某些場合感到不便與疲勞。無論是依視路萬里路漸進鏡片，還是其他功能性鏡片，品牌均能滿足配戴者在不同距離和場景下的視覺需求，讓使用者在日常生活中輕鬆應對各種挑戰。此外，依視路Essilor還引入數碼化測量儀器（如Eye Ruler 2），通過分析配戴者的閱讀習慣、眼球運動模式等數據，為每位顧客量身定制專屬的個人化鏡片，從而提升視覺體驗的準確性與舒適度。

