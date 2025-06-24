李小龍會疫後失預算　7.1 撤離九龍灣1127 會址　6.27起最後開放

已故巨星李小龍的影迷會「李小龍會」公布，因開支問題，即將遷離2019年進駐的九龍灣會址，並會在本周五（27日）至下周二（7月1日）開放予公眾參觀。



已故巨星李小龍的影迷會「李小龍會」公布，因開支問題，即將遷離2019年進駐的九龍灣會址。（李小龍會Facebook圖片）

已故巨星李小龍的影迷會「李小龍會」公布，因開支問題，即將遷離2019年進駐的九龍灣會址。（李小龍會Facebook圖片）

「李小龍會」2001年在油麻地現時點商場開設會址，但因難抵租金，於2016年結業。現時的會址為於九龍灣，於2019年開業，其門牌號「1127」，與李小龍的生忌11月27日吻合。

李小龍會昨日在Facebook公布遷離的消息。該會解釋指，當初遷往九龍灣，是希望能夠找一個大一點的地方，更好地服務來自世界各地的李小龍迷。然而，遷入不久，就發生社會運動、疫情，令計劃大失預算，加上復常的情況事與願違，這六年來累積的開支，使該會必須重新思考，如何更有效地利用手上的資源，用在最能維繫李小龍精神的地方。

會方指，結業的決定並不輕易，又強調未來會探索新的方式與李小龍迷繼續互動，又感謝業主在疫情時曾免租共渡時艱，對此表示感謝。該會預告，周五起將在撤離前開放予公眾參觀，毋須預約，「好讓『1127』這個地方，發揮他最後的光芒」，下月亦會趁該會成立30周年另覓場地策展。

李小龍會會址開放日

日期：27/6至1/7/2025

時間：中午一點至晚上七點

地點：九龍灣臨興街21號美羅中心11樓1127室

