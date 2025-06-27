Chiikawa展覽｜周日派主角造型派對套裝　今早11時起登記(附連結)

人氣爆燈的日本動漫Chiikawa（譯名：吉伊卡哇）「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8月1日舉行，主辦機構將於星期日（29日）在四個港鐵站及7月5日在尖沙咀梳士巴利道公園派發免費派對套裝。有意索取的粉絲必須於今日（27日）上午11時起，透過Klook電子平台登記獲取「免費紀念品整理券」；成功登記領取後需按指定時段前往領取，款式隨機派發，數量有限，派完即止。



如欲領取必須仔細留意條款。整理券僅限指定日期、時間、地點有效；每人限領取一張，不可轉讓並僅限本人領取，無法以代理方式領取。除持有效整理券外，領取前必須以社交媒體上追蹤AllRightsReserved及Manulife，並向現場工作人員岀示，方符合領取資格。



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免費派發的派對套裝內，有依吉伊卡哇、小八和兔兔三位主角設計的造型紙帽及漫畫中標誌性的「討伐棒」氣球。( AllRightsReserved提供圖片)

免費派發的派對套裝內，有依吉伊卡哇、小八和兔兔三位主角設計的造型紙帽及漫畫中標誌性的「討伐棒」氣球。( AllRightsReserved提供圖片)

免費派發的派對套裝內，有依吉伊卡哇、小八和兔兔三位主角設計的造型紙帽及漫畫中標誌性的「討伐棒」氣球。( AllRightsReserved提供圖片)

免費派發的派對套裝內，有依吉伊卡哇、小八和兔兔三位主角設計的造型紙帽及漫畫中標誌性的「討伐棒」氣球。( AllRightsReserved提供圖片)

每個派對套裝有以3位主角設計紙帽及「討伐棒」氣球其中一套

創意品牌AllRightsReserved (ARR) 首次攜手Spiralcute主辦大型Chiikawa主題展覽——「CHIIKAWA DAYS」大型特展，將於8月1日至8月24日在尖沙咀K11 MUSEA暨海濱舉行。插畫家Nagano更親筆創作香港「飲茶」限定系列，吉伊卡哇與好友們化身成可愛的蝦餃、燒賣等經典點心造型。

頭炮活動是在星期日（29日）限量派發三款主角的吉伊卡哇派對套裝，分別以吉伊卡哇、小八和兔兔三位主角為設計，每套均包含專屬角色造型紙帽及漫畫中標誌性的「討伐棒」氣球。

6.29於4個港鐵站及7.5於梳士巴利道公園派發：

6月29日 － 柯士甸站

・詳細地址：柯士甸站近D2地面出入口



6月29日 － 九龍站

・詳細地址：九龍站東涌線車站大堂， 近C出入口



6月29日 － 將軍澳站

・詳細地址：將軍澳站車站大堂，近A出入口



6月29日 － 太古站

・詳細地址：太古站車站大堂，近D/E出入口



7月5日 － 尖沙咀梳士巴利道公園

・詳細地址：尖沙咀梳士巴利道公園近星光大道



免費派發的派對套裝內，有依吉伊卡哇、小八和兔兔三位主角設計的造型紙帽及漫畫中標誌性的「討伐棒」氣球。( AllRightsReserved提供圖片)

免費派發的派對套裝內，有依吉伊卡哇、小八和兔兔三位主角設計的造型紙帽及漫畫中標誌性的「討伐棒」氣球。( AllRightsReserved提供圖片)

免費派發的派對套裝內，有依吉伊卡哇、小八和兔兔三位主角設計的造型紙帽及漫畫中標誌性的「討伐棒」氣球。( AllRightsReserved提供圖片)

免費派發的派對套裝內，有依吉伊卡哇、小八和兔兔三位主角設計的造型紙帽及漫畫中標誌性的「討伐棒」氣球。( AllRightsReserved提供圖片)

須選定兑換日期時間地點 屬實名制須提供證件以核實身份

不過粉絲要留意，想得到派對套裝，必須於今日早上11時起，登入Klook（事先須已建立帳戶）登記獲取「免費紀念品整理券」。

流程如下：

步驟1－透過 Klook預約頁選擇日期、時間、地點及獲取整理券

・成功獲取整理劵後，兑換時間、地點及其他資料恕無法更改或更換

・每人只限預約獲取整理券一張 (可兌換 造型紙帽 x 1 及 討伐捧氣球 x 1)

・須填寫姓名、手機號碼及電郵



步驟2－完成預約並收到確認電郵後，按整理券上的指定日期、時間、地點前往兑換點

・逾時 / 逾期 / 前往錯誤兑換點將無法兑換

・如未能按照指定日期時間和地點兑換，整理券將會作廢，參加者亦不會獲安排其他時段兑換



步驟3－向現場工作人員打開Klook應用程式，並出示程式內的有效整理券（截圖無效）

・每張整理券僅供在預定場次使用一次。恕不接受翻拍、截圖或轉發電郵的二維碼入場，請務必使用原始的 Klook 應用程式內憑證

・現場工作人員有權要求兑換紀念品人士提供證件以核實登記的姓名及手機號碼以確認兑換資格，如非本人主辮方有權決定該整理券無效。



步驟4－於社交媒體上追蹤AllRightsReserved及Manulife。 （包括Facebook或Instagram或小紅書）



・在前往領取點前，可先追蹤以下社交媒體帳號

・AllRightsReserved的Facebook或Instagram

・Manulife的Facebook或Instagram

步驟5－經工作人員確認後，將可隨機兑換一套吉伊卡哇派對套裝，包括造型紙帽及討伐棒氣球的限量紀念品。 （不可指定款式）



創意品牌AllRightsReserved宣布，將於8月起，尖沙咀K11 MUSEA商場及海濱，舉行為期24日的「CHIIKAWA DAYS」大型特展。（AllRightsReserved提供）

僅限一人領取一張整理券 帳戶若有兩張或以上將全數作廢

大會提醒，整理券數量有限，若未成功領取整理券恕無法領取免費紀念品；整理券僅限指定日期、時間、地點有效。整理券在成功領取後，兑換時間、地點及其他資料恕無法更改或更換。免費紀念品將隨機分配，無法指定。

整理券僅限一人領取一張，若一人持有兩張或以上整理券時，所有整理券皆視為無效；整理券不可轉讓並僅限本人領取，無法以代理方式領取，請於登記領取整理券前，確保可以親自往兑換點排隊領取；如若整理券遺失或被盜，將無法補發。

領取時須出示追蹤ARR及Manulife社交帳號

大會強調登記人必須為兑換免費紀念品之唯一負責人，因此不允許因其他問題，如遲到、不可用推遲或由陸地，空中、海上之旅遊的取消，而要求重新發行或替換。

除持有效整理券外，領取前必須以社交媒體上追蹤AllRightsReserved及Manulife，並向現場工作人員岀示，方符合領取資格。

Chiikawa作者Nagano為香港展覽親筆創作了香港「飲茶」系列。（AllRightsReserved提供）

展覽設有紀念品店，發售由作者Nagano設計的香港限定「飲茶」系列角色商品。（AllRightsReserved提供）

「飲茶」系列吊飾公仔共有八款，每款為一位不同點心造型角色，例如主角Chiikawa會化身為蛋黃千層糕、小八成為臘腸卷中的臘腸，而本身黃色的兔兔則有燒賣造型。（AllRightsReserved提供）

「飲茶」系列吊飾公仔共有八款，每款為一位不同點心造型角色。（AllRightsReserved提供）

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