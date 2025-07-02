市民赴長者中心領優惠早餐券揭未公布已派完　社署：派予目標長者

勞福局長孫玉菡上周五（6月27日）公布推出「愛心食肆賞你惠食」計劃，社署將透過長者中心派發優惠早餐券，惟有市民引述一間長者中心職員指，該早餐券早於周四（6月26日）、即在新聞發布前已派發完畢，導致部份長者未能及時取券；事主引述中心職員解釋，社署職員表示七一將至，着他們盡早派發優惠券。



社署未有正面回應查詢，僅稱該餐飲優惠券已於上周初分批送達各長者中心，將優惠券派發予有需要的隱蔽長者、獨居長者及雙老住戶。政府希望透過是次計劃傳達對長者的關懷，並通過長者中心與他們接觸及建立關係，鼓勵他們接受合適的服務和支援。



參與連鎖餐飲集團包括麥當勞香港。（資料圖片/夏家朗攝）

政府6.27公布計劃 長者中心6.26已派出所有早餐券

勞福局長孫玉菡上周五（6月27日）公布，社署將透過200多間長者中心，向約5萬名長者派發一套6張的優惠早餐券。長者可憑券以15元優惠，到6間連鎖餐飲集團（每間一張）享用套餐。

不過《香港01》接獲市民反映，有長者中心早於新聞稿發布前已派發所有早餐券。市民黃小姐表示，其祖母周五（27日）從新聞獲悉政府推出計劃，翌日到信義會馬鞍山長者地區中心取券，卻獲職員告知該批早餐券已於周四（6月26日）、即新聞公布前一日派發完畢，導致部份長者未能及時取券。她引述長者中心職員解釋，社署職員表示七一將至，着他們盡早派發優惠券。

黃小姐表示，據她了解，部份長者中心本周一（6月30日）才開始派發優惠券，不解為何涉事長者中心會提早派發。她質疑該早餐券只派發予活躍社區的長者，其他長者未能受惠；孫玉菡曾指冀藉計劃吸引隱蔽長者走出社區取券，她批評該做法有違計劃原意。

參與連鎖餐飲集團包括大家樂集團。（資料圖片/香港01記者攝）

社署：派予隱蔽長者、獨居長者及雙老住戶

《香港01》記者以市民身份致電信義會馬鞍山長者地區中心查詢，職員表示周四（26日）及周五（27日）已在櫃檯向長者派發完約600張早餐券，但無解釋提早派券的原因，又透露中心接獲不少長者查詢。

社會福利署未有正面回應查詢，僅稱該餐飲優惠券已於上周初分批送達各長者中心，將優惠券派發予有需要的隱蔽長者、獨居長者及雙老住戶，讓他們於7月1日至31日期間，憑券以優惠價15元享用相關飲食集團的指定早餐。

社署稱，政府希望透過是次計劃傳達對長者的關懷，並通過長者中心與他們接觸及建立關係，鼓勵他們接受合適的服務和支援，並協助他們加強與社區的連繫。