山東艦訪港｜料7.3早上進入香港水域 設禁飛區 附視野最佳地點
撰文：歐陽德浩
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【山東艦／航空母艦】山東艦航空母艦編隊將於7月3日至7日訪港，其中7月5日及6日（周六及周日）將開放予港人預約參觀。民航處今日（30日）公布，東博寮海峽、維多利亞港西面錨地、維多利亞港以及藍塘海峽一帶，屆時會設立臨時飛行限制區，除了政府飛行服務隊航機外，禁止所有航空器進入範圍，也限制各類型飛行活動，如放風箏及模型飛機等。
根據民航處提供的臨時飛行限制區圖片，估計山東艦航空母艦編隊7月3日早上進入港島南部水域，再經過東博寮海峽，駛入維多利亞港西面。由禁飛區地圖推斷港島南區的視野最佳，市民可到海怡半島、數碼港、華富邨等，直擊山東艦駛進香港水域的龐大的身影。
臨時飛行限制區地點︰東博寮海峽、維港西面錨地、維港及藍塘海峽
山東艦航空母艦編隊將於7月3日至7月7日訪港，民航處今日提醒市民，東博寮海峽、維多利亞港西面錨地、維多利亞港以及藍塘海峽一帶，屆時會設立臨時飛行限制區，限制所有航空器進入，包括飛機、直升機和小型無人機。
限制各類型飛行活動 包括放風箏、放模型飛機等
民航處又指，臨時飛行限制區同時限制各類型飛行活動，包括放模型飛機、飄放風箏，及放飛繫留氣球或大量氣球等。換言之，除了政府飛行服務隊航機外，所有航空器不得進入有關範圍。
已知會航空公司及機師臨時飛行限制區
民航處已透過航行通告知會航空公司及機師臨時飛行限制區的詳情，亦已透過小型無人機電子平台「SUA一站通」，說明臨時限制飛行區的詳情。
山東艦7月3日早上進入港島以南水域 南區視野最佳
根據民航處提供的臨時飛行限制區圖片，推斷山東艦航空母艦編隊7月3日早上7時40分起，從香港島東南方進入香港水域，穿過蒲台島西面後，再經過東博寮海峽，駛入維多利亞港西面。因此市民若身處海怡半島、南丫島、數碼港、華富邨等地，將可首先直擊山東艦龐大的身影。
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