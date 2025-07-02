教育及職業展｜有2000個職位空缺可即場面試　另設免費履歷照拍攝

「第31屆香港國際教育及職業展」將在本月5至6日舉行。主辦機構中華廠商聯合會今日（2日）表示，展覽有超過50家企業參加，機構將提供逾2,000個職位空缺，到場人士可即場面試。展會亦設免費履歷照拍攝、履歷諮詢、職涯導航工作坊，更有AI模擬面試，讓求職者為面試作準備。



香港中華廠商聯合會今日向傳媒介紹下半年的活動。（洪戩昊攝）

廠商會表示，展會設有「海外及內地升學區」、「本地升學區」，以及「職業廣場」三大展區，集合超過20個國家級地區與1,000間大專院校、教育機構和升學顧問，提供文憑、副學士、學士、碩士、專業證書，以及短期進修課程等資訊。

其中，在「職業廣場」，超過50家企業和機構將提供逾2,000個職位空缺，到場人士可即場面試。有份參展的僱主包括五大紀律部隊、勞工處、各大銀行、金融及保險公司，以及李錦記及九巴等知名企業。

展會設有免費履歷照拍攝、履歷諮詢、職涯導航工作坊，更有AI模擬面試，讓求職者為面試作準備。

另外，歌手陳健安亦會作為嘉賓，分享他在職業及人生轉捩點的一些重要抉擇及經歷。

歌手陳健安。（資料圖片）

展覽詳情：

日期：本月5日至6日

地點：會展5G展覽廳

時間：早上11時至下午6時

入場費：免費

