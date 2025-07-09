特朗普次子Eric Trump將於8月來港　出席比特幣論壇

美國總統特朗普（Donald Trump）的次子Eric Trump，將於8月來港，出席8月28至29日的「Bitcoin Asia 2025」（比特幣亞洲2025）會議。



2025年6月16日，美國總統特朗普的次子Eric Trump，在紐約特朗普大廈（Trump Tower）接受訪問。（路透社）

Bitcoin Asia是亞洲大型的比特幣國際會議，今年第二度來港舉辦。會議主辦方BTC指，Eric Trump將會討論比特幣的長期潛力及其對全球金融的影響，以及亞洲如何塑造比特幣應用的未來。

Eric Trump是特朗普與第一任妻子所生的兒子，目前41歲，他與兄長共同執掌集團在全球範圍內的收購與開發項目。Eric Trump今年初在多倫多的加密貨幣會議中，稱讚比特幣的流動性優於房地產，並將其稱為「數碼黃金」。

Bitcoin Asia 2025演講嘉賓，包括特朗普兒子Eric Trump，立法會議員吳傑莊，證監會委員掌管中介機構部的執行董事葉志衡等。

立法會議員吳傑莊亦是今年Bitcoin Asia的演講嘉賓，他說他並不認識Eric Trump本人，但知道對方一直是數字資產投資界中的名人，亦對此領域相當熟悉，期待他來港擔任演講嘉賓，可以吸引更多人報名參加。

去年是Bitcoin Asia首度來港舉辦，吳傑莊有份牽頭，推動主辦方在香港與新加坡兩地之間，選擇在港落地，去年會議有一萬多人參與，不少人是首次來香港，帶動會展旅遊，更有約十間公司之後來香港註冊、發展業務，希望今年參與人數，有50%增長。

2024年12月16日，吳傑莊出席Bitcoin Asia 2025記者會。（吳傑莊X）

港府上周推出《香港數字資產發展政策宣言2.0》，致力將香港打造成數字資產領域中的全球創新中心，吳傑莊說證明港府擁抱數字資產。至於會否與Eric Trump交流，吳傑莊說要等待大會安排，他亦不知道Eric Trump來港，會否見其他政商界人士。