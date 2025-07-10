暴雨｜緊急事故中心最遲今午全面啟動　應對極端天氣委員會籲警覺

天文台指熱帶氣旋丹娜絲殘餘影響下，預料香港今日及明日（10日及11日）會有暴雨及狂風雷暴。由政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會今午（10日）稱，在督導委員會跨部門統籌下，各政府部門已做好準備和應變部署，安排額外人手候命，委員會呼籲市民繼續保持警覺，在惡劣天氣情況下遠離河道、斜坡等危險地方，停止所有水上活動，並留意政府最新消息。



當中，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心已經作好部署，會於黑色暴雨警告信號發出時或今日下午五時起全面啓動，通過聯合運作平台監察市面情況，掌握各部門的實時資訊，以迅速評估風險，並制訂相應的應對方案和措施。



各緊急救援部隊包括消防處、警務處、民眾安全服務隊及醫療輔助隊已做好各方面的應急準備，全員候命，應付在暴雨及強風期間可能發生的緊急事故，並為有需要幫助的人士提供協助。



（資料圖片/梁鵬威攝)

督導委員會稱在跨部門統籌下，各政府部門已做好準備和應變部署，安排額外人手候命，致力保障市民的生命財產和公共安全。當中包括：

．民政事務總署已經作好準備，在有需要時即時啓動緊急事故協調中心，並為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。各區民政事務處亦已協調其他部門和機構加強防備，並動員區議員、地區「三會」委員及關愛隊向區內易受水浸影響的居民發放最新的天氣資訊，提醒他們做好準備。

．渠務署已為全港約240個容易因淤塞而引致水浸的地點進行特別檢查及清理的工作，並會繼續實施「及時清渠」的安排，合共180隊緊急應變隊伍會在全港各區進行檢查及清理渠道工作。若市民發現街道水浸，請盡快致電24小時渠務熱線向該署報告，電話為2300 1110。

．路政署亦已提示相關員工及承建商，為啓動緊急控制中心作好準備，在有需要時處理道路突發事件，包括盡快清理道路上的障礙物及淤塞的道路集水溝和渠道、為倒塌的斜坡進行緊急噴漿工程等，以期盡快恢復主要公共道路的路面交通。

．保安局轄下的緊急事故監察及支援中心已經作好部署，會於黑色暴雨警告信號發出時或今日下午五時起全面啓動，通過聯合運作平台監察市面情況，掌握各部門的實時資訊，以迅速評估風險，並制訂相應的應對方案和措施。而各緊急救援部隊包括消防處、警務處、民眾安全服務隊及醫療輔助隊已做好各方面的應急準備，全員候命，應付在暴雨及強風期間可能發生的緊急事故，並為有需要幫助的人士提供協助。

．運輸署緊急事故交通協調中心會繼續每日24小時運作，並聯同公共運輸機構密切監察交通及運輸情況，及時向公眾發放有關緊急交通的資訊及公共運輸服務的安排。