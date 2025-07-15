DSE放榜2025｜誕16名狀元　包括1位終極狀元、10位超級狀元

DSE明日（16日）放榜，考評局今日（15日）下午公布放榜安排，以及考生整體成績等，今屆DSE狀元數目、多少考生符合入讀大學的最低門檻「332A33」亦將揭盅，《香港01》直播。考評局指，約有1.6萬名日校考生考獲「332A33」基本入大學門檻，比去年微增0.1%，佔整體38.5% 。以1.3萬個聯招資助學額計算，即每約1.2人爭一個位。



今屆誕合共16名狀元，當中誕一位男「終極狀元」，考獲7科5**及公民科「A」的成績。至於餘下15名狀元，為10男5女，考獲6科5**及公民科「A」；當中10人為「超級狀元」，即於數學延伸取得5**。而16位狀元來自14間學校。



另外，今年3宗校本評核抄襲個案，有關課業需被評為0分，或相關學科成績被降級。另外，6名考生作弊，全為本地考生，相關科目或所有科目成績將被取消。



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【15:09】考評局評核發展主管蔡筱坤表示，整體考生人數增加，答卷數量超過65萬份，按年升5萬份，今年聘用4千名閱卷員及約400名閱卷助理，整體過程順利。

她表示，今屆發現3宗校本評核抄襲的嚴重個案，涉及中國語文科、資訊及通訊科技科及視覺藝術科，考評局與相關學校進行深入調查，並對涉事考生在嚴重抄襲的課業評為0分，另在考生相關學科的成績降一級，她呼籲學生堅守學術誠信，勿觸犯違規行為。

【15:04】應屆文憑試設有58個乙類科目，撇除應用學習中文科，總科次有7617，當中八成被列為達標或以上，兩成取得達標並表現優異一，8.3%獲得達標並表現優異二。

此外，今屆設有5個丙類其他語言科目，成績達到基本要求後，便可加入成績單，即法語、獨處、西班牙語A2級；日語N3級；韓語第3級。他表示，今年考生共遞交695科次的成績，其中八成的語文考試最低要求獲核實，並納入文憑試。日語考生人數最多，有527人，其次是韓語。

【15:00】考評局總監（公開考試）麥勁生表示，考生整體表現平穩，成績與去年相若。中文科方面，10.8%日校考生取得5級或以上成績，按年升0.3%；64.7%取得3級或以上成績，按年減0.36%。英文科方面，10.1%考生取得5級或以上成績，按年跌0.1%；55.1%取得3級以上成績，按年減1.3%。數學科必修部分方面，14.5%考生取得5級或以上成績，按年減0.9%；83.6%取得2級或以上成績，按年升0.6%。公民與社會發展科方面，93.2%取得達標，按年跌少於一個百分點。

【14:47】魏向東表示，今年共有4.2萬名考生，來自416間日校，9成報後4個核心科及2至3個選修科。他說，1.6萬名日校考生考取四個核心科目「332A」，加上2個選修科目得到3級以上成績，達到八大的基本收生標準，較去年增加0.1%，達到38.5%，較去年增加764人。

與此同時，3萬名日校考生在四個核心科及一個選修科，達到5個2的等級，符合入讀副學士的要求，佔總考生73.4%，按年增加650人。他強調文憑試是人生的里程碑，每人有不同途徑取得自己滿意的人生發展，希望考生以平常心面對。

【14:30】考評局秘書長魏向東表示，應該文憑試共有5.5萬人報考，較去年增加一成，9成有參與考試。他表示，每場共有九成考生使用報到易，令考試變得有效率。今年共有4間大灣區港人子弟學校，較去年多了2間，並有3個考點，按年多一間。

他強調兩地試場用同一標準，考評局準備不同工作，包括安排試卷運送、培訓考務人員等，一切運作順暢，達到預定目標，圓滿完成工作。