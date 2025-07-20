颱風韋帕｜韓團RIIZE今晚亞博照開演唱會　歌迷批罔顧安全冀退票

韓國男子團體RIIZE原訂於今日下午6時，在亞洲國際博覽館舉行演唱會。不過天文台早上發出10號風球，引起部份歌迷對安全及交通的擔憂。演唱會主辦單位iME Hong Kong今午宣佈，演唱會仍會於今日舉行，惟因應天氣狀況，試音環節會延後進行，觀眾入場時間將提早至下午5時。有關消息傳出後，不少歌迷隨即留言表示不滿。有歌迷批評主辦單位罔顧觀眾及工作人員安全，亦有在澳門及內地的歌迷指交通暫停，難以來港看演唱會，希望可以退票或改期處理。



《香港01》正就事件向iMe Hong Kong查詢會否考慮退票、改期舉辦演唱會等安排。



iME Hong Kong今午宣佈，因應天氣狀況，觀眾入場時間提早至下午5時。（Instagram截圖）

韓國男團RIIZE於昨日及今日連續兩日在亞洲國際博覽館舉辦演唱會，今日的觀眾入場時間原為晚上6時。由於天文台發出10號風球，主辦單位iME Hong Kong今午宣佈，因應目前天氣狀況，並以所有觀眾及工作人員安全作為首要考量，演唱會的試音環節（sound check）將會延後至演出結束後才進行，觀眾入場時間將提早1小時至下午5時。單位又指，安全起見，懇請歌迷不要過早到場，演出時間亦可能因應天氣再有調整。

公布一出，不少歌迷馬上留言表示不滿。有人批評主辦單位罔顧歌迷及工作人員安全，安排「極不合理」。亦有目前身處澳門的歌迷擔心，由於港珠澳大橋已封閉，來港船班亦已暫停，難以赴港看演唱會，希望主辦單位可安排退票或改期舉辦演唱會。有歌迷批評：「當粉絲們都在香港呢？在澳門、珠海的、深圳的怎麼去？」

《香港01》正向iMe Hong Kong查詢會否考慮退票、改期舉辦演唱會等。